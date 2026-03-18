В Латвии предлагают убрать из радиоэфира артистов, подпадающих под санкции

В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) предлагает ограничить трансляцию музыки исполнителей, находящихся под санкциями, на радиостанциях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Delfi.

Инициатива предусматривает запрет на использование в эфире музыкальных произведений лиц, в отношении которых действуют международные или национальные санкции.

Предложения по запретам и вещанию

Депутат оппозиционного Национального объединения Артурс Бутанс подал соответствующую поправку. Она предусматривает, что электронные СМИ не должны включать в свои программы музыку подсанкционных исполнителей.

В то же время в парламенте продолжается обсуждение возможного прекращения деятельности радиостанций, вещающих на русском языке. Председатель профильной комиссии Лейла Расима отметила, что письмо от NEPLP с такими предложениями поступило еще месяц назад, однако не содержало пометки о срочности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС сегодня расширит санкции против России: будет добавлено девять новых мер против военных преступников, — Барро

Дискуссия о русскоязычных радиостанциях

Председатель NEPLP Иварс Аболиньш призвал депутатов принять решение о постепенном прекращении вещания русскоязычных радиостанций.

Он подчеркнул, что государство фактически поддерживает их деятельность, поскольку такие СМИ пользуются бесплатными частотами, которые являются государственной собственностью. По его словам, NEPLP еще более месяца назад предложила план постепенного сворачивания такого вещания в течение восьми лет.

Аболиньш также раскритиковал парламентскую комиссию за то, что этот вопрос до сих пор не вынесен на рассмотрение.

Параллельно в соседней Литве обсуждают введение ограничений для артистов, выступавших в России или Беларуси. В частности, предлагается запретить им въезд в страну сроком на пять лет.

Читайте также: ЕС планирует впервые ввести санкции против портов третьих стран, обслуживающих "теневой флот" России