В Литве предлагают запретить въезд на пять лет артистам, выступавшим в РФ и Беларуси

В Литве иностранным исполнителям, выступавшим в России или Беларуси после 24 февраля 2022 года, предлагают запретить въезд в страну на срок до пяти лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Что известно

Как отмечается, соответствующую поправку к Закону о правовом статусе иностранцев зарегистрировал депутат-консерватор Витаутас Кернагис вместе с группой парламентариев.

"Геополитическая ситуация требует от нас решительных и однозначных решений. В Стратегии национальной безопасности четко указано, что Россия и Беларусь представляют опасность и угрозу для нашей безопасности. Поэтому лица, которые после начала кровавой войны сознательно выбирают развлекать общества этих агрессоров, не должны быть желанными гостями в Литве", – сказал Кернагис.

Он отметил, что это изменение в законе предоставит государственным учреждениям четкие правовые инструменты для эффективного и быстрого предотвращения визитов таких деятелей.

О чем идет речь в проекте?

В частности, проект предлагает запретить иностранцу въезд в Литву на срок не более пяти лет, если он после 24 февраля 2022 года осуществлял культурную, развлекательную или иную связанную с этим деятельность в России, Беларуси или на оккупированных ими территориях.

Инициаторы подчеркнули, что это изменение не окажет негативного влияния на условия или развитие бизнеса, поскольку оно будет применяться исключительно к тем иностранцам, чья деятельность напрямую связана с государствами, представляющими угрозу для национальной безопасности Литвы.