Литва расторгла соглашение с Россией о взаимных поездках граждан

В среду, 22 октября, Литва денонсировала соглашение с Россией о взаимных поездках граждан, заключенное в Москве в 2002 году.

Об этом пишет LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

Одна из причин расторжения соглашения - агрессия РФ против Украины

В Министерстве иностранных дел Литвы объяснили, что это решение принято с учетом продолжающейся агрессии России против Украины, а также потому, что на практике соглашение "не применяется и неактуально".

Соглашение было заключено с целью упрощения процедуры поездок граждан Литвы и России, установления порядка въезда, выезда, транзита и временного пребывания граждан одной страны на территории другой страны, а также необходимых документов.

Применение соглашения фактически утратило актуальность с июня 2007 года, когда вступило в силу соглашение об упрощении процедуры выдачи виз гражданам Европейского Союза и России, а также со вступлением Литвы в Шенгенскую зону.

В МИД Литвы добавили, что действие этого соглашения было приостановлено после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Тогда при рассмотрении заявлений на получение шенгенских виз от граждан РФ начали применяться общие правила Регламента Европарламента и Совета 2009 года.

Литва з 1939 до 1991 країна анексована після договорняків Сталіним з Гітлером за пактом Молотова-Рібентропа - БУЛА НЕВИЗНАНОЮ як республіка сересерії, й мала посольство у США поряд з посольством радянскьким усі роки до 1991-го - до розвалу гебьнної імперії.
22.10.2025 17:43 Ответить
І що?

Хіба це заважало США ґешефтувати з ссср?

Якесь лицемірство з боку США: на повну співпрацювати з ссср (годувати його своїм хлібом) і тримати декоративне посольство Литви.
22.10.2025 17:47 Ответить
А коли це США не ґешефтувало? Навіть зараз вони мають певний ґешефт з війни кацапів проти України.
22.10.2025 17:56 Ответить
Нарешті... Перша ластівка! Велика подяка народу та керівництву Литви за безумовну підтримку укр. народу у визвольній війні з кацапнею!
22.10.2025 17:48 Ответить
А шо сі стало?
22.10.2025 17:57 Ответить
Довго думали.
22.10.2025 18:02 Ответить
Дякуємо, братам.
22.10.2025 18:08 Ответить
У Європі кацапський паспорт мав би бути чорною міткою. Але їм дуже шкода втратити кацапські три фублі. Жадність…
22.10.2025 18:08 Ответить
 
 