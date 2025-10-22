Литва расторгла соглашение с Россией о взаимных поездках граждан

В среду, 22 октября, Литва денонсировала соглашение с Россией о взаимных поездках граждан, заключенное в Москве в 2002 году.

Одна из причин расторжения соглашения - агрессия РФ против Украины

В Министерстве иностранных дел Литвы объяснили, что это решение принято с учетом продолжающейся агрессии России против Украины, а также потому, что на практике соглашение "не применяется и неактуально".

Соглашение было заключено с целью упрощения процедуры поездок граждан Литвы и России, установления порядка въезда, выезда, транзита и временного пребывания граждан одной страны на территории другой страны, а также необходимых документов.

Применение соглашения фактически утратило актуальность с июня 2007 года, когда вступило в силу соглашение об упрощении процедуры выдачи виз гражданам Европейского Союза и России, а также со вступлением Литвы в Шенгенскую зону.

В МИД Литвы добавили, что действие этого соглашения было приостановлено после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Тогда при рассмотрении заявлений на получение шенгенских виз от граждан РФ начали применяться общие правила Регламента Европарламента и Совета 2009 года.

