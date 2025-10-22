Литва розірвала угоду з Росією про взаємні поїздки громадян

У середу, 22 жовтня, Литва денонсувала угоду з Росією про взаємні поїздки громадян, укладену у Москві у 2002 році.

Про це пише LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

Одна із причин розірвання угоди - агресія РФ проти України

У Міністерстві закордонних справ Литви пояснили, що це рішення ухвалене з урахуваннями триваючої агресії Росії проти України, а також тому, що на практиці угода "не застосовується і неактуальна".

Угода була укладена з метою спрощення процедури поїздок громадян Литви і Росії, встановлення порядку в’їзду, виїзду, транзиту і тимчасового перебування громадян однієї країни на території іншої країни, а також необхідних документів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Застосування угоди фактично втратило актуальність з червня 2007 року, коли набула чинності угода про спрощення процедури видачі віз громадянам Європейського Союзу та Росії, а також зі вступом Литви до Шенгенської зони.

У МЗС Литви додали, що дія цієї угоди була призупинена після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Тоді при розгляді заяв на отримання шенгенських віз від громадян РФ почали застосовуватися загальні правила Регламенту Європарламенту і Ради 2009 року.

Читайте також: Німеччина посилила правила видачі віз для росіян, - МЗС ФРН