Литва розірвала угоду з Росією про взаємні поїздки громадян
У середу, 22 жовтня, Литва денонсувала угоду з Росією про взаємні поїздки громадян, укладену у Москві у 2002 році.
Про це пише LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.
Одна із причин розірвання угоди - агресія РФ проти України
У Міністерстві закордонних справ Литви пояснили, що це рішення ухвалене з урахуваннями триваючої агресії Росії проти України, а також тому, що на практиці угода "не застосовується і неактуальна".
Угода була укладена з метою спрощення процедури поїздок громадян Литви і Росії, встановлення порядку в’їзду, виїзду, транзиту і тимчасового перебування громадян однієї країни на території іншої країни, а також необхідних документів.
Застосування угоди фактично втратило актуальність з червня 2007 року, коли набула чинності угода про спрощення процедури видачі віз громадянам Європейського Союзу та Росії, а також зі вступом Литви до Шенгенської зони.
У МЗС Литви додали, що дія цієї угоди була призупинена після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Тоді при розгляді заяв на отримання шенгенських віз від громадян РФ почали застосовуватися загальні правила Регламенту Європарламенту і Ради 2009 року.
Хіба це заважало США ґешефтувати з ссср?
Якесь лицемірство з боку США: на повну співпрацювати з ссср (годувати його своїм хлібом) і тримати декоративне посольство Литви.