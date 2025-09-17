УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10996 відвідувачів онлайн
Новини Візи росіянам та білорусам
813 11

Німеччина посилила правила видачі віз для росіян, - МЗС ФРН

Німеччина відреагувала на передачу США протипіхотних мін Україні
Фото: Укрінформ

Німеччина після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну посилила правила видачі віз для громадян Росії та наголошує на необхідності єдиної позиції всіх країн Шенгенської зони.

Про це повідомило МЗС ФРН у відповіді на запит DW, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що обмеження запроваджені відповідно до рішень ЄС від 30 вересня 2022 року, які скасували спрощений візовий режим із РФ. Вони передбачають підвищення вартості візи до 80 євро, збільшення вимог до документів, довший розгляд заяв та обмеження на багаторазові візи.

МЗС ФРН підкреслило, що критерії видачі віз "постійно переглядаються й адаптуються до поточних обставин". Водночас Німеччина домагається, щоб усі країни ЄС застосовували однакові правила до росіян.

Попри загальні обмеження, у 2023 році росіянам було видано близько 460 тисяч шенгенських віз, тоді як у 2019-му - близько 4 мільйонів. Основну частину віз надають Італія, Франція, Іспанія та Греція, які разом видали майже 80% усіх дозволів у 2024 році. Німецькі консульства у 2024-му оформили лише 27 тисяч віз проти 330 тисяч до пандемії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз розглядає запровадження повної заборони на в’їзд для росіян

Автор: 

Німеччина (7727) росія (67765) Шенген (127)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Є багато місць куди може поїхати кацап Воркута, Магадан, Чита, Чечня, Хабаровск
показати весь коментар
17.09.2025 10:37 Відповісти
+6
Пускають цю мразоту до Європи, а потім дивуються, чому це хвіст собакою метеляє.
показати весь коментар
17.09.2025 10:35 Відповісти
+4
показати весь коментар
17.09.2025 10:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почали дивитись на фейс кацапа?
показати весь коментар
17.09.2025 10:33 Відповісти
Московіти з Штазі, стільки фсбшного лайна нагнали до Німеччини, що вистачить на довго часу, для його очищення!!
Мерекль із шредером, до собе в будинки, таке лайно від ******, не пускають!!
показати весь коментар
17.09.2025 10:53 Відповісти
Пускають цю мразоту до Європи, а потім дивуються, чому це хвіст собакою метеляє.
показати весь коментар
17.09.2025 10:35 Відповісти
Є багато місць куди може поїхати кацап Воркута, Магадан, Чита, Чечня, Хабаровск
показати весь коментар
17.09.2025 10:37 Відповісти
це добре, але ...не має сенсу...взагалі ніякого
показати весь коментар
17.09.2025 10:39 Відповісти
а що у житті має хоч який-небудь смисл?
показати весь коментар
17.09.2025 11:57 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2025 10:41 Відповісти
В чому посилила? Суть новини? Нові умови існують з 30 вересня 2022.
показати весь коментар
17.09.2025 11:01 Відповісти
А нахера вобще пускати козломордих в Європу? Це ідиотизм і самогубство впускати в свій дім тих хто тебе ненавидить. У рашистів як на фронті тактика просочуватись малими групами в наші тили і проводити диверсії, так і в цивільному житті рашисти розбредаються по світу, а потім гуртуються, надівають майки з написами ссср і починають зсередини тероризувати і захоплювати країни
показати весь коментар
17.09.2025 11:07 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2025 13:16 Відповісти
 
 