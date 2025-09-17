Німеччина посилила правила видачі віз для росіян, - МЗС ФРН

Німеччина після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну посилила правила видачі віз для громадян Росії та наголошує на необхідності єдиної позиції всіх країн Шенгенської зони.

Про це повідомило МЗС ФРН у відповіді на запит DW, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що обмеження запроваджені відповідно до рішень ЄС від 30 вересня 2022 року, які скасували спрощений візовий режим із РФ. Вони передбачають підвищення вартості візи до 80 євро, збільшення вимог до документів, довший розгляд заяв та обмеження на багаторазові візи.

МЗС ФРН підкреслило, що критерії видачі віз "постійно переглядаються й адаптуються до поточних обставин". Водночас Німеччина домагається, щоб усі країни ЄС застосовували однакові правила до росіян.

Попри загальні обмеження, у 2023 році росіянам було видано близько 460 тисяч шенгенських віз, тоді як у 2019-му - близько 4 мільйонів. Основну частину віз надають Італія, Франція, Іспанія та Греція, які разом видали майже 80% усіх дозволів у 2024 році. Німецькі консульства у 2024-му оформили лише 27 тисяч віз проти 330 тисяч до пандемії.

