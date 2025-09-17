РУС
Германия ужесточила правила выдачи виз для россиян, - МИД ФРГ

Германия отреагировала на передачу США противопехотных мин Украине
Фото: Укрінформ

Германия после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ужесточила правила выдачи виз для граждан России и подчеркивает необходимость единой позиции всех стран Шенгенской зоны.

Об этом сообщил МИД ФРГ в ответе на запрос DW, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что ограничения введены в соответствии с решениями ЕС от 30 сентября 2022 года, которые отменили упрощенный визовый режим с РФ. Они предусматривают повышение стоимости визы до 80 евро, увеличение требований к документам, более длительное рассмотрение заявлений и ограничения на многократные визы.

МИД ФРГ подчеркнул, что критерии выдачи виз "постоянно пересматриваются и адаптируются к текущим обстоятельствам". В то же время Германия добивается, чтобы все страны ЕС применяли одинаковые правила к россиянам.

Несмотря на общие ограничения, в 2023 году россиянам было выдано около 460 тысяч шенгенских виз, тогда как в 2019-м - около 4 миллионов. Основную часть виз предоставляют Италия, Франция, Испания и Греция, которые вместе выдали почти 80% всех разрешений в 2024 году. Немецкие консульства в 2024-м оформили лишь 27 тысяч виз против 330 тысяч до пандемии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз рассматривает введение полного запрета на въезд для россиян

Є багато місць куди може поїхати кацап Воркута, Магадан, Чита, Чечня, Хабаровск
17.09.2025 10:37 Ответить
Пускають цю мразоту до Європи, а потім дивуються, чому це хвіст собакою метеляє.
17.09.2025 10:35 Ответить
17.09.2025 10:41 Ответить
Почали дивитись на фейс кацапа?
17.09.2025 10:33 Ответить
Московіти з Штазі, стільки фсбшного лайна нагнали до Німеччини, що вистачить на довго часу, для його очищення!!
Мерекль із шредером, до собе в будинки, таке лайно від ******, не пускають!!
17.09.2025 10:53 Ответить
Пускають цю мразоту до Європи, а потім дивуються, чому це хвіст собакою метеляє.
17.09.2025 10:35 Ответить
Є багато місць куди може поїхати кацап Воркута, Магадан, Чита, Чечня, Хабаровск
17.09.2025 10:37 Ответить
це добре, але ...не має сенсу...взагалі ніякого
17.09.2025 10:39 Ответить
а що у житті має хоч який-небудь смисл?
17.09.2025 11:57 Ответить
17.09.2025 10:41 Ответить
В чому посилила? Суть новини? Нові умови існують з 30 вересня 2022.
17.09.2025 11:01 Ответить
А нахера вобще пускати козломордих в Європу? Це ідиотизм і самогубство впускати в свій дім тих хто тебе ненавидить. У рашистів як на фронті тактика просочуватись малими групами в наші тили і проводити диверсії, так і в цивільному житті рашисти розбредаються по світу, а потім гуртуються, надівають майки з написами ссср і починають зсередини тероризувати і захоплювати країни
17.09.2025 11:07 Ответить
 
 