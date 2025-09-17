Германия ужесточила правила выдачи виз для россиян, - МИД ФРГ

Германия после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ужесточила правила выдачи виз для граждан России и подчеркивает необходимость единой позиции всех стран Шенгенской зоны.

Об этом сообщил МИД ФРГ в ответе на запрос DW, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что ограничения введены в соответствии с решениями ЕС от 30 сентября 2022 года, которые отменили упрощенный визовый режим с РФ. Они предусматривают повышение стоимости визы до 80 евро, увеличение требований к документам, более длительное рассмотрение заявлений и ограничения на многократные визы.

МИД ФРГ подчеркнул, что критерии выдачи виз "постоянно пересматриваются и адаптируются к текущим обстоятельствам". В то же время Германия добивается, чтобы все страны ЕС применяли одинаковые правила к россиянам.

Несмотря на общие ограничения, в 2023 году россиянам было выдано около 460 тысяч шенгенских виз, тогда как в 2019-м - около 4 миллионов. Основную часть виз предоставляют Италия, Франция, Испания и Греция, которые вместе выдали почти 80% всех разрешений в 2024 году. Немецкие консульства в 2024-м оформили лишь 27 тысяч виз против 330 тысяч до пандемии.

