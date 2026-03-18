У Литві пропонують заборонити в’їзд на п’ять років артистам, які виступали в РФ та Білорусі

У Литві іноземним виконавцям, які виступали в Росії або Білорусі після 24 лютого 2022 року, пропонують заборонити в’їзд до країни терміном на п’ять років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

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Що відомо

Як зазначається, відповідну поправку до Закону про правовий статус іноземців зареєстрував депутат-консерватор Вітаутас Кернагіс разом із групою парламентарів.

"Геополітична ситуація вимагає від нас рішучих і однозначних рішень. У Стратегії національної безпеки чітко зазначено, що Росія та Білорусь становлять небезпеку та загрозу для нашої безпеки. Тому особи, які після початку кривавої війни свідомо обирають розважати суспільства цих агресорів, не повинні бути бажаними гостями в Литві", – сказав Кернагіс.

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Він зауважив, що ця зміна в законі надасть державним установам чіткі правові інструменти для ефективного та швидкого запобігання візитам таких діячів.

Про що йдеться в проєкті?

Так, проєкт пропонує заборонити іноземцю в’їзд до Литви на строк не більше п’яти років, якщо він після 24 лютого 2022 року здійснював культурну, розважальну або іншу пов’язану з цим діяльність у Росії, Білорусі або на окупованих ними територіях.

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Ініціатори наголосили, що ця зміна не матиме негативного впливу на умови або розвиток бізнесу, оскільки вона застосовуватиметься виключно до тих іноземців, чия діяльність безпосередньо пов’язана з державами, що становлять загрозу для національної безпеки Литви.