У Латвії пропонують прибрати з радіоефіру підсанкційних артистів

У Латвії Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) пропонує обмежити трансляцію музики виконавців, які перебувають під санкціями, на радіостанціях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Delfi.

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Ініціатива передбачає заборону використання в ефірі музичних творів осіб, щодо яких діють міжнародні або національні санкції.

Пропозиції щодо заборон і мовлення

Депутат опозиційного Національного об’єднання Артурс Бутанс подав відповідну поправку. Вона передбачає, що електронні ЗМІ не повинні включати до своїх програм музику підсанкційних виконавців.

Водночас у парламенті триває обговорення можливого припинення діяльності радіостанцій, які ведуть мовлення російською мовою. Голова профільної комісії Лейла Расіма зазначила, що лист від NEPLP із такими пропозиціями надійшов ще місяць тому, однак не містив позначки про терміновість.

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Дискусія щодо російськомовних радіостанцій

Голова NEPLP Іварс Аболіньш закликав депутатів ухвалити рішення про поступове припинення мовлення російськомовних радіостанцій.

Він наголосив, що держава фактично підтримує їхню діяльність, оскільки такі медіа користуються безкоштовними частотами, які є державною власністю. За його словами, NEPLP ще понад місяць тому запропонувала план поступового згортання такого мовлення протягом восьми років.

Аболіньш також розкритикував парламентську комісію за те, що це питання досі не винесене на розгляд.

Паралельно у сусідній Литві обговорюють запровадження обмежень для артистів, які виступали в Росії або Білорусі. Зокрема, пропонується забороняти їм в’їзд до країни строком на п’ять років.

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