ЕС сегодня расширит санкции против России: будет добавлено девять новых мер против военных преступников, – Барро

Сегодня Европейский Союз расширит свой санкционный список в отношении России, включив в него девять новых пунктов.

Об этом перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ужесточение санкций

"Что касается давления на Путина. В минувшие выходные без каких-либо препятствий было продлено действие всех санкционных ограничений, введенных с начала российской агрессивной войны против Украины. И сегодня в Брюсселе к этим 2600 решениям добавляются еще девять новых санкционных мер в отношении военных преступников, ответственных за резню в Буче, четвертая годовщина которой будет через несколько дней", — сообщил Барро.

Читайте также: Великобритания не будет ослаблять санкции против РФ, как это сделали США, - министр энергетики Шенкс

Новые санкции коснутся военных преступников и пропагандистов Кремля

Он также уточнил, кого именно коснутся новые санкции.

"Против четырех кремлевских пропагандистов, в частности франко-россиянина Адриена Боке, который вербовал иностранных бойцов для участия в войне против Украины, ответственного за оправдание военных преступлений, а также за кампании по дезинформации в Европе и Африке", — сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз еще на шесть месяцев продлил санкции против России

Контраст с российской деятельностью в Африке

Барро также обратил внимание на попытки Путина ослабить отношения между Францией и ЕС с африканскими странами.

"Каков вклад России в развитие африканского континента? Он нулевой. Когда я смотрю на цифры, я не вижу ничего. Инвестиции Европейского Союза в Африку в 200 раз превышают российские. Торговый обмен ЕС с африканским континентом в 20 раз превышает российский. И ЕС принимает в своих университетах в десять раз больше студентов, чем Россия. Вот такая реальность цифр. Поэтому Владимиру Путину следует признать очевидное", — пояснил французский министр.

Читайте также: Две страны ЕС требуют снять санкции с российского миллиардера Усманова, – FT

Он также напомнил о визите президента Зеленского в Париж в минувшую пятницу, где тот получил заверения, что поддержка Украины будет продолжаться, чтобы она "могла получать все, что ей необходимо для продолжения сопротивления российской агрессии".