ЕС сегодня расширит санкции против России: будет добавлено девять новых мер против военных преступников, – Барро
Сегодня Европейский Союз расширит свой санкционный список в отношении России, включив в него девять новых пунктов.
Об этом перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Ужесточение санкций
"Что касается давления на Путина. В минувшие выходные без каких-либо препятствий было продлено действие всех санкционных ограничений, введенных с начала российской агрессивной войны против Украины. И сегодня в Брюсселе к этим 2600 решениям добавляются еще девять новых санкционных мер в отношении военных преступников, ответственных за резню в Буче, четвертая годовщина которой будет через несколько дней", — сообщил Барро.
Новые санкции коснутся военных преступников и пропагандистов Кремля
Он также уточнил, кого именно коснутся новые санкции.
"Против четырех кремлевских пропагандистов, в частности франко-россиянина Адриена Боке, который вербовал иностранных бойцов для участия в войне против Украины, ответственного за оправдание военных преступлений, а также за кампании по дезинформации в Европе и Африке", — сказал министр.
Контраст с российской деятельностью в Африке
Барро также обратил внимание на попытки Путина ослабить отношения между Францией и ЕС с африканскими странами.
"Каков вклад России в развитие африканского континента? Он нулевой. Когда я смотрю на цифры, я не вижу ничего. Инвестиции Европейского Союза в Африку в 200 раз превышают российские. Торговый обмен ЕС с африканским континентом в 20 раз превышает российский. И ЕС принимает в своих университетах в десять раз больше студентов, чем Россия. Вот такая реальность цифр. Поэтому Владимиру Путину следует признать очевидное", — пояснил французский министр.
Он также напомнил о визите президента Зеленского в Париж в минувшую пятницу, где тот получил заверения, что поддержка Украины будет продолжаться, чтобы она "могла получать все, что ей необходимо для продолжения сопротивления российской агрессии".
