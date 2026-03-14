Евросоюз еще на шесть месяцев продлил санкции против России
В субботу, 14 марта, Совет Европейского Союза продлил еще на шесть месяцев действие индивидуальных санкций, введенных за подрыв территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Совета ЕС.
Санкции против 2600 физических и юридических лиц
"Сегодня Совет решил продлить ограничительные меры, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2026 года", — говорится в сообщении.
Индивидуальные ограничения будут по-прежнему применяться в отношении около 2600 физических и юридических лиц, причастных к продолжающейся неоправданной и неспровоцированной военной агрессии РФ против Украины.
Отмечается, что действующие ограничительные меры включают ограничения на поездки физических лиц, замораживание их активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам, входящим в перечень.
Есть исключения
В то же время Совет ЕС решил не продлевать включение в список двух лиц и исключить из списка пятерых умерших лиц.
"ЕС, как и прежде, решительно настроен поддерживать и усиливать давление на Россию, чтобы она прекратила свою жестокую захватническую войну и начала содержательные переговоры о мире", — говорится в заявлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
США > єс.