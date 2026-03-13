Необходимо усилить давление на РФ, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров, — Макрон
Украина должна располагать достаточными средствами для борьбы с российской агрессией, при этом необходимо усилить давление на Россию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с украинским президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже.
Поддержка Украины
"Мы согласились с президентом Зеленским, что Украина должна иметь достаточно средств, чтобы продолжать законную оборону. И мы будем продолжать и усиливать эти усилия, вкладывая средства в инновации", — заявил он.
Давление на РФ
Также Макрон подчеркнул, что давление на Россию должно быть усилено.
"Нам необходимо усилить давление на РФ. Мы решительны в этом, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров", - сказал он.
Кроме того, Макрон отметил, что ЕС готовит сейчас 20-й пакет санкций против РФ. По его словам, "очень многое уже сделано".
