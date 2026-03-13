РУС
248 14

Необходимо усилить давление на РФ, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров, — Макрон

Макрон о давлении на РФ

Украина должна располагать достаточными средствами для борьбы с российской агрессией, при этом необходимо усилить давление на Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с украинским президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже.

Поддержка Украины

"Мы согласились с президентом Зеленским, что Украина должна иметь достаточно средств, чтобы продолжать законную оборону. И мы будем продолжать и усиливать эти усилия, вкладывая средства в инновации", — заявил он.

Давление на РФ

Также Макрон подчеркнул, что давление на Россию должно быть усилено.

"Нам необходимо усилить давление на РФ. Мы решительны в этом, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров", - сказал он.

Кроме того, Макрон отметил, что ЕС готовит сейчас 20-й пакет санкций против РФ. По его словам, "очень многое уже сделано".

Топ комментарии
+1
США ВЖЕ ПОСИЛИ НА 30 ДНІВ ТИСК НА УКРАЇНУ...
13.03.2026 16:02 Ответить
+1
13.03.2026 16:04 Ответить
+1
хотіли б дійсно натиснути то натисли б . віна скінчилась би ще у 2022 му.
13.03.2026 16:12 Ответить
13.03.2026 16:03 Ответить
13.03.2026 16:04 Ответить
Макрон не в курсі що переговори йдуть майже постійно, но тільки єуропейців туди не пускають...
Але то таке.
13.03.2026 16:04 Ответить
Дебіла кусок! Примушувати росію потрібно не для того, аби вона "сіла" за стіл перемовин, а затім, аби вона звільнила всі окуповані території України! Невже це не є очевидним???
13.03.2026 16:05 Ответить
Якщо європейців за стіл переговорів не пускають, то шо вони очевидне можуть вимагати?
13.03.2026 16:08 Ответить
Та ну. Краще ж розмовляти і переконувати. Як у 2022-му...
13.03.2026 16:07 Ответить
"неохідно натиснути" То коли ж ви почнете тиснути?
13.03.2026 16:08 Ответить
Влезете еще в войну с Ираном, дальше будет интересней!
13.03.2026 16:13 Ответить
Надо давить, надо...Скоро надавим(на днях, а то и раньше).
13.03.2026 16:14 Ответить
Безглузді папуги.
13.03.2026 16:17 Ответить
Із року в рік на публіку кажуть одне й те ж, а без камер "https://bukvy.org/yevropa-vvazhaye-shho-vijna-v-********-tryvatyme-shhe-pivtora-dva-roky-up/ Повоюйте ще рік-два, а ми дамо вам на це гроші."
13.03.2026 16:17 Ответить
 
 