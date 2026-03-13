Необхідно посилити тиск на РФ, щоб змусити її сісти за стіл переговорів, - Макрон

Україна повинна мати достатньо засобів для боротьби із російською агресією, водночас необхідно посилити тиск на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на спільній із українським президентом Володимиром Зеленський пресконференції у Парижі.

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Підтримка України

"Ми погодилися з президентом Зеленським, що Україна повинна мати достатньо засобів, щоб продовжувати законну оборону. І ми будемо продовжувати і посилювати ці зусилля, вкладаючи в інновації", - заявив він.

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Тиск на РФ

Також Макрон наголосив, що тиск на Росію має бути посилений.

"Нам необхідно посилити тиск на РФ. Ми рішучі в цьому, аби змусити Росію сісти за стіл переговорів ", - сказав він.

Крім того, Макрон зазначив, що ЄС готує зараз 20 пакет санкцій проти РФ. За його словами, "дуже багато чого вже зроблено".

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