Ніщо не відверне нашу увагу від України, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон запевнив у продовженні підтримки України, попри увагу світу до подій в Ірані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Макрон заявив на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Парижі в пʼятницю.

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Підтримка України не ослабне

"В той час, коли погляди багатьох спрямовані на Іран, цей візит президента Володимира Зеленського має для мене особливе значення. Він дозволяє мені наголосити, що ніщо не відверне нашу увагу від України, яка вже понад 4 роки з надзвичайною наполегливістю та мужністю протистоїть агресії Росії", - сказав він.

Макрон запевнив, що "наша підтримка не ослабне".

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Поразка Москви

Також він наголосив, що нинішня динаміка "свідчить про потрійну поразку Москви: стратегічну поразку, економічну поразку, моральну поразку ".

"Можливо, Росія думає, що війна в Ірані дасть їй певну передишку, але вона помиляється", - заявив Макрон.

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