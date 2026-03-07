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Новини Розмова Зеленського та Макрона
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Зеленський і Макрон обговорили оборонні потреби України, позику 90 млрд євро та ситуацію на Близькому Сході

Зеленський поговорив із Макрон

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Потреби оборони

Як зазначається, сторони обговорили всі ключові речі, які зараз важливі для безпеки обох країн та Європи. Зокрема, ситуацію в Україні, ключові потреби української оборони.

Також Зеленський поінформував про наслідки російського масованого удару цієї ночі та про події на фронті.

"Українські воїни досягли відчутних результатів за цю зиму та втримали всі ключові напрямки захисту", - наголосив президент.

Читайте також: "Я скептично ставлюся до миру в Україні в короткостроковій перспективі", - Макрон

Підтримка України

Крім того, Зеленський зауважив про важливість того, щоб все ж таки були реалізовані спільні європейські домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України на найближчі 2 роки, а також щодо нового санкційного пакета проти Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон: Європа має розробити правила майбутнього співіснування з Росією

Ситуація на Близькому Сході

"Звісно, говорили й про Близький Схід та регіон Затоки – ситуацію навколо Ірану та її перспективи. Емманюель підтримав нашу роботу заради більшої безпеки в регіоні – український захист від "шахедів" дійсно найбільш досвідчений, і саме український досвід може стати однією з основ оновленої та більш ефективної колективної безпеки з усіма партнерами", - наголосив президент України.

Також читайте: Війна в Україні - потрійний провал Росії, - Макрон

Дипломатія

За словами Зеленського, Україна із Францією готуються до спільних форматів дипломатичної роботи найближчими тижнями.

Автор: 

Зеленський Володимир (28015) Близький Схід (349) Макрон Емманюель (1773) позика (73)
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Топ коментарі
+11
Коли вже, коли 90 млрд доларів? У зелеміндічей ломка!
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07.03.2026 16:56 Відповісти
+5
Месье, та вже влупашті цьому покідьку-піськограю з провой. Це ненадаст йому ані совесті ані розуму, але нам буде приємно.
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07.03.2026 16:55 Відповісти
+5
Ой як слиною заляпав ті 90 мільярдів...ти уяви скільки двушок можна повідправляти?!
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07.03.2026 16:57 Відповісти
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Месье, та вже влупашті цьому покідьку-піськограю з провой. Це ненадаст йому ані совесті ані розуму, але нам буде приємно.
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07.03.2026 16:55 Відповісти
бажано шпагою гасконця д'Артаньяна, навиліт....

.
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07.03.2026 17:01 Відповісти
Вдохновлен его отвагой, И француз за ним туда ж, Машет дядюшкиной шпагой И кричит: аllons, courage! Полно, братцы, на смех свету Не останьтесь в дураках! Мы видали шпагу эту И не в этаких руках.
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07.03.2026 20:42 Відповісти
Коли вже, коли 90 млрд доларів? У зелеміндічей ломка!
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07.03.2026 16:56 Відповісти
ті 90 млрд. українці можуть запити водою через срач ЗЄлі з органом-орбаном

вовочка, ти, ...ять !, переміг в " конкурсі капітанів".
а українцям - буй без солі, бо з квітня скарбниця порожня.

.
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07.03.2026 17:05 Відповісти
Просто віддайте гроші ****** проститутки.
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07.03.2026 16:57 Відповісти
більше треба сратись з орбаном, то й гроші прибудуть

.
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07.03.2026 17:06 Відповісти
мужчіна, ви, як дурачьок, вважаєте, що у людей навкруг вас є мізки )))

схаменіться !

їх там нема
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07.03.2026 18:02 Відповісти
мужчіна, ви, як дурачьок, вважаєте, що у людей навкруг вас є мізки )

+++
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07.03.2026 20:45 Відповісти
Ой як слиною заляпав ті 90 мільярдів...ти уяви скільки двушок можна повідправляти?!
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07.03.2026 16:57 Відповісти
Не один рік ще керувати,без грошей не цікаво,а нових ліц ще багато,та що нові,старі ніяк не нажруться.
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07.03.2026 17:02 Відповісти
про что вы ббббди еще не поговорили ??? миражей доххххя !!! подводных лодок доххххща !!! , леклерков до мать твою *** !!! про что еще ??? люди гибнут ,люди !!! ((!
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07.03.2026 17:09 Відповісти
О чем можно было говорить, ладно макрон,а этот ?
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07.03.2026 18:43 Відповісти
Всё о том же Макрон опять уговаривал дать разрешение ввести французский контингент. Но клоун был непреклонным
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07.03.2026 20:47 Відповісти
Ми вже неодноразово були за крок до угоди між Україною та рф, але постійно одна зі сторін відступала. На нас це взагалі не впливає - між нами океан, - Трамп
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07.03.2026 17:14 Відповісти
моя хата з краю ,я нічого не знаю
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07.03.2026 17:15 Відповісти
та, фіг з ними з тими млрд, то для бидла.
от, за золоті злитки прикро!
вимутив для себе дев'ять штук і все просрано.
кляті цигани з балатону!
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07.03.2026 17:23 Відповісти
А нові бидло-стендапи про орбано-фіців обговорив? На роялі "збацать" не пропонував? Нє? Тоді то була розмова "ніпрощо"...
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07.03.2026 17:27 Відповісти
Крім того, Зеленський зауважив про важливість того, щоб все ж таки були реалізовані спільні європейські домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України на найближчі 2 роки, "зелений зрадник" "рашистською хліборізкою" вже відрізав європерспективу, а з затриманням мадярами готівки мржливо відтермінував отримання Україною цих грощей, не кажучи про те.що поки що відсутня реакція американського дружбана Орбана самого "трамбона" мироносця....
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07.03.2026 17:33 Відповісти
то ж не піндосівські грошики.
європейські.
цікаво, що то за дев'ять злитків?
і нафіга їх везли в україну?
чи, не в україну?
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07.03.2026 17:41 Відповісти
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07.03.2026 17:49 Відповісти
злитки і грошики можуть бути будь чиї.але ось вкрасти їх у неароду без корупційної машини не вийде.
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07.03.2026 17:52 Відповісти
Сьогодні-завтра у "вечірньому відосику"-
Зеленський: "Обговорили з Емануелем..."🤦‍♂️
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07.03.2026 17:53 Відповісти
Ви уявляєте скільки двушок і машин інкасаторських можна набити за ту допомогу?!
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07.03.2026 17:55 Відповісти
Феномен: где три Мираж-2000 и, шо особенно важно, 90 млрд. не гривен?
Эммануель: это как УБД получить, год, не меньше. С деньгой тоже непросто, Орбан пошел вразнос, шо гунн.
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07.03.2026 18:08 Відповісти
Дайте грошей на війну з Угорщиною! Та домашню адресу Орбана и як там його, Сірійато... Сірьято... ну того, другого. Літаки летять, будем всіх бомбить.
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07.03.2026 18:11 Відповісти
Мали б обговорити насамперед трепанацію орбана і фіци.
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07.03.2026 18:21 Відповісти
 
 