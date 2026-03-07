Зеленський і Макрон обговорили оборонні потреби України, позику 90 млрд євро та ситуацію на Близькому Сході
Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Потреби оборони
Як зазначається, сторони обговорили всі ключові речі, які зараз важливі для безпеки обох країн та Європи. Зокрема, ситуацію в Україні, ключові потреби української оборони.
Також Зеленський поінформував про наслідки російського масованого удару цієї ночі та про події на фронті.
"Українські воїни досягли відчутних результатів за цю зиму та втримали всі ключові напрямки захисту", - наголосив президент.
Підтримка України
Крім того, Зеленський зауважив про важливість того, щоб все ж таки були реалізовані спільні європейські домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України на найближчі 2 роки, а також щодо нового санкційного пакета проти Росії.
Ситуація на Близькому Сході
"Звісно, говорили й про Близький Схід та регіон Затоки – ситуацію навколо Ірану та її перспективи. Емманюель підтримав нашу роботу заради більшої безпеки в регіоні – український захист від "шахедів" дійсно найбільш досвідчений, і саме український досвід може стати однією з основ оновленої та більш ефективної колективної безпеки з усіма партнерами", - наголосив президент України.
Дипломатія
За словами Зеленського, Україна із Францією готуються до спільних форматів дипломатичної роботи найближчими тижнями.
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вовочка, ти, ...ять !, переміг в " конкурсі капітанів".
а українцям - буй без солі, бо з квітня скарбниця порожня.
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схаменіться !
їх там нема
+++
от, за золоті злитки прикро!
вимутив для себе дев'ять штук і все просрано.
кляті цигани з балатону!
європейські.
цікаво, що то за дев'ять злитків?
і нафіга їх везли в україну?
чи, не в україну?
Зеленський: "Обговорили з Емануелем..."🤦♂️
Эммануель: это как УБД получить, год, не меньше. С деньгой тоже непросто, Орбан пошел вразнос, шо гунн.