119 5

Зеленский и Макрон обсудили оборонные потребности Украины, кредит в 90 млрд евро и ситуацию на Ближнем Востоке

Зеленский поговорил с Макроном

Президент Владимир Зеленский провел беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Потребности обороны

Как отмечается, стороны обсудили все ключевые вопросы, которые сейчас важны для безопасности обеих стран и Европы. В частности, ситуацию в Украине, ключевые потребности украинской обороны.

Также Зеленский проинформировал о последствиях массированного удара России этой ночью и о событиях на фронте.

"Украинские воины достигли ощутимых результатов за эту зиму и удержали все ключевые направления защиты", - подчеркнул президент.

Поддержка Украины

Кроме того, Зеленский отметил важность того, чтобы все же были реализованы совместные европейские договоренности о 90 млрд евро поддержки для Украины на ближайшие 2 года, а также о новом санкционном пакете против России.

Ситуация на Ближнем Востоке

"Конечно, говорили и о Ближнем Востоке и регионе Залива – ситуации вокруг Ирана и ее перспективах. Эммануэль поддержал нашу работу ради большей безопасности в регионе – украинская защита от "Шахедов" действительно наиболее опытна, и именно украинский опыт может стать одной из основ обновленной и более эффективной коллективной безопасности со всеми партнерами", – подчеркнул президент Украины.

Дипломатия

По словам Зеленского, Украина и Франция готовятся к совместным форматам дипломатической работы в ближайшие недели.

Автор: 

Зеленский Владимир (10738) Ближний Восток (53) Макрон Эмманюэль (703) заем (21)
Месье, та вже влупашті цьому покідьку-піськограю з провой. Це ненадаст йому ані совесті ані розуму, але нам буде приємно.
показать весь комментарий
07.03.2026 16:55 Ответить
Коли вже, коли 90 млрд доларів? У зелеміндічей ломка!
показать весь комментарий
07.03.2026 16:56 Ответить
Просто віддайте гроші ****** проститутки.
показать весь комментарий
07.03.2026 16:57 Ответить
Ой як слиною заляпав ті 90 мільярдів...ти уяви скільки двушок можна повідправляти?!
показать весь комментарий
07.03.2026 16:57 Ответить
 
 