Зеленский и Макрон обсудили оборонные потребности Украины, кредит в 90 млрд евро и ситуацию на Ближнем Востоке
Президент Владимир Зеленский провел беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Потребности обороны
Как отмечается, стороны обсудили все ключевые вопросы, которые сейчас важны для безопасности обеих стран и Европы. В частности, ситуацию в Украине, ключевые потребности украинской обороны.
Также Зеленский проинформировал о последствиях массированного удара России этой ночью и о событиях на фронте.
"Украинские воины достигли ощутимых результатов за эту зиму и удержали все ключевые направления защиты", - подчеркнул президент.
Поддержка Украины
Кроме того, Зеленский отметил важность того, чтобы все же были реализованы совместные европейские договоренности о 90 млрд евро поддержки для Украины на ближайшие 2 года, а также о новом санкционном пакете против России.
Ситуация на Ближнем Востоке
"Конечно, говорили и о Ближнем Востоке и регионе Залива – ситуации вокруг Ирана и ее перспективах. Эммануэль поддержал нашу работу ради большей безопасности в регионе – украинская защита от "Шахедов" действительно наиболее опытна, и именно украинский опыт может стать одной из основ обновленной и более эффективной коллективной безопасности со всеми партнерами", – подчеркнул президент Украины.
Дипломатия
По словам Зеленского, Украина и Франция готовятся к совместным форматам дипломатической работы в ближайшие недели.
