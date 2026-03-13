Ничто не отвлечет наше внимание от Украины, — Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заверил в продолжении поддержки Украины, несмотря на внимание мировой общественности к событиям в Иране.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Макрон заявил на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже в пятницу.
Поддержка Украины не ослабнет
"В то время, когда взоры многих обращены к Ирану, этот визит президента Владимира Зеленского имеет для меня особое значение. Он позволяет мне подчеркнуть, что ничто не отвлечет наше внимание от Украины, которая уже более 4 лет с чрезвычайной настойчивостью и мужеством противостоит агрессии России", — сказал он.
Макрон заверил, что "наша поддержка не ослабнет".
Поражение Москвы
Также он подчеркнул, что нынешняя динамика "свидетельствует о тройном поражении Москвы: стратегическом поражении, экономическом поражении, моральном поражении".
"Возможно, Россия думает, что война в Иране даст ей некоторую передышку, но она ошибается", — заявил Макрон.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский 13 марта встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже.
- 13 марта президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, чтобы встретиться с Эммануэлем Макроном и обсудить поддержку Украины.
