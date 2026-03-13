Ничто не отвлечет наше внимание от Украины, — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил в продолжении поддержки Украины, несмотря на внимание мировой общественности к событиям в Иране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Макрон заявил на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже в пятницу.

Поддержка Украины не ослабнет

"В то время, когда взоры многих обращены к Ирану, этот визит президента Владимира Зеленского имеет для меня особое значение. Он позволяет мне подчеркнуть, что ничто не отвлечет наше внимание от Украины, которая уже более 4 лет с чрезвычайной настойчивостью и мужеством противостоит агрессии России", — сказал он.

Макрон заверил, что "наша поддержка не ослабнет".

Поражение Москвы

Также он подчеркнул, что нынешняя динамика "свидетельствует о тройном поражении Москвы: стратегическом поражении, экономическом поражении, моральном поражении".

"Возможно, Россия думает, что война в Иране даст ей некоторую передышку, но она ошибается", — заявил Макрон.

