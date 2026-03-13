РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9381 посетитель онлайн
Новости Встреча Зеленского с Макроном
837 16

Зеленский прибыл в Париж на переговоры с Макроном

Зеленский прибыл в Париж на переговоры с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, чтобы встретиться с Эммануэлем Макроном и обсудить поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-секретаря Сергея Никифорова.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ожидается, что Макрон и Зеленский проведут переговоры, на которых обсудят борьбу с российским "теневым флотом" танкеров и обязательства, взятые участниками "коалиции решительных".

Также президенты обменяются мнениями относительно "условий для справедливого и прочного мира и в связи с этим подведут итоги обязательств, взятых в рамках Коалиции желающих по гарантиям безопасности".

В начале марта планировалась трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России, но ее отложили из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Что предшествовало? 

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Европейский тренировочный центр по подготовке пилотов истребителей F-16 Fighting Falcon в Румынии и встретился с украинскими военными, которые проходят там обучение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский выступит на заседании Европейского совета в Брюсселе

Автор: 

Зеленский Владимир (10799) Франция (735) Макрон Эмманюэль (708)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Шоб ти там круасанов вдавився, мразота.
показать весь комментарий
13.03.2026 10:21 Ответить
+6
Не дасть тобі вже Европа сотень міліардів - не бігай та не ганьбись бо нагадуєш актора з німецьких порнофільмів, котри дають і з переду і з заду. Східна Европа майже повністю ігнорує, а дехто і вилучає, актора - диктора. Лавочка закрилась.
показать весь комментарий
13.03.2026 10:24 Ответить
+5
Три тижні не бачилися?...Сумували...
показать весь комментарий
13.03.2026 10:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шоб ти там круасанов вдавився, мразота.
показать весь комментарий
13.03.2026 10:21 Ответить
не можуть ці двоє голубків один без одного.
показать весь комментарий
13.03.2026 10:21 Ответить
то Макрону знову прилетить в око від дружини?
показать весь комментарий
13.03.2026 10:29 Ответить
Не дасть тобі вже Европа сотень міліардів - не бігай та не ганьбись бо нагадуєш актора з німецьких порнофільмів, котри дають і з переду і з заду. Східна Европа майже повністю ігнорує, а дехто і вилучає, актора - диктора. Лавочка закрилась.
показать весь комментарий
13.03.2026 10:24 Ответить
ну значит и тебе транда,суши сухари,пенсии не будет,украина без доноров полный 0....ничто....зарплаты,пенсии и социалка вся на донорах.нищебродская украина на полном соцобеспечении.
показать весь комментарий
13.03.2026 10:31 Ответить
то ти відкрив для мене якусь нову правду - та ні. Все відомо було з 19 року.
показать весь комментарий
13.03.2026 10:35 Ответить
не дасть гроші - буде сама воювати з нащадками червонодупих комуно-нацистів, ріпоїдо-совків, окупантів половини Європи за підсумками 2Світової війни !!!
думаю орбан з фіцо кацапам не дуже допомажуть, є ініціатива країн Балтії про виділяння Україні кредиту 90 мільярдів євро від найбільших країн ЄС ...
показать весь комментарий
13.03.2026 11:08 Ответить
Три тижні не бачилися?...Сумували...
показать весь комментарий
13.03.2026 10:27 Ответить
Очікується, що Макрон та Зеленський проведуть переговори, на яких обговорять боротьбу з російським "тіньовим флотом" танкерів та зобов'язання, взяті учасниками "коаліції рішучих". Джерело: https://censor.net/ua/n3605046" БОРОТЬБУ " з російським "тіньовим флотом" танкерів на 30днів відмінив холуй куйла в США "трампон" .
показать весь комментарий
13.03.2026 10:32 Ответить
Польотів, візитів, зустрічей, відосиків, фоточек безліч, а на виході потужний НУЛЬ, ZERO, найвеличніше ніх@я.
показать весь комментарий
13.03.2026 10:38 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2026 10:40 Ответить
Супроводжуюча челядь, уже побігла по своїм справам??
Кошторис цієї нагальної мандрівки, в бухгалтерії ДУС та Секретаріату КМУ!!
показать весь комментарий
13.03.2026 11:03 Ответить
Також президенти обміняються думками... Джерело: https://censor.net/ua/n3605046

Дійсно, чому б гундосому торчку не перевезти задницю в Париж, щоб трішки потриндіти з макроном за життя
показать весь комментарий
13.03.2026 11:07 Ответить
https://x.com/pogrebeckij

Сергій Погребецький



https://x.com/pogrebeckij

@pogrebeckij



Я вам зараз скажу таке, що порохоботам не сподобається! Зеленський - молодець! Зеленський домігся того, що гроші на існування нашої країни дає Європа, Японія, Канада тощо, зброю для оборони дає Європа та інші союзники, про припинення війни домовляються США. Тобто Зеленський досяг своєї роботою того, що Україна перестала бути суб'єктом світової спільноти. Зеленський зняв із себе всю відповідальність за країну в очах наших союзників. Він молодець - від нього вже нічого не залежить! І це розуміють наші союзники. І не зважають на Зеленського, коли він починає бикувати на лідерів ЄС, навчаючи їх, як їм треба працювати і що їм треба робити. Це треба вміти так працювати, щоб від формули "нічого про Україну - без України" нічого не залишилося. Зеленський - молодець!
показать весь комментарий
13.03.2026 11:19 Ответить
Вдома ніяк не сидиться і завжди знайдеться привід поїхати. Напевно за межами країни, він почувається спокійніше і безпечніше.
показать весь комментарий
13.03.2026 11:25 Ответить
 
 