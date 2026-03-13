Зеленский прибыл в Париж на переговоры с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, чтобы встретиться с Эммануэлем Макроном и обсудить поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-секретаря Сергея Никифорова.

Ожидается, что Макрон и Зеленский проведут переговоры, на которых обсудят борьбу с российским "теневым флотом" танкеров и обязательства, взятые участниками "коалиции решительных".

Также президенты обменяются мнениями относительно "условий для справедливого и прочного мира и в связи с этим подведут итоги обязательств, взятых в рамках Коалиции желающих по гарантиям безопасности".

В начале марта планировалась трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России, но ее отложили из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Европейский тренировочный центр по подготовке пилотов истребителей F-16 Fighting Falcon в Румынии и встретился с украинскими военными, которые проходят там обучение.

