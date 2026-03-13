Зеленский прибыл в Париж на переговоры с Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, чтобы встретиться с Эммануэлем Макроном и обсудить поддержку Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-секретаря Сергея Никифорова.
Ожидается, что Макрон и Зеленский проведут переговоры, на которых обсудят борьбу с российским "теневым флотом" танкеров и обязательства, взятые участниками "коалиции решительных".
Также президенты обменяются мнениями относительно "условий для справедливого и прочного мира и в связи с этим подведут итоги обязательств, взятых в рамках Коалиции желающих по гарантиям безопасности".
В начале марта планировалась трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России, но ее отложили из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Что предшествовало?
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Европейский тренировочный центр по подготовке пилотов истребителей F-16 Fighting Falcon в Румынии и встретился с украинскими военными, которые проходят там обучение.
думаю орбан з фіцо кацапам не дуже допомажуть, є ініціатива країн Балтії про виділяння Україні кредиту 90 мільярдів євро від найбільших країн ЄС ...
Кошторис цієї нагальної мандрівки, в бухгалтерії ДУС та Секретаріату КМУ!!
Дійсно, чому б гундосому торчку не перевезти задницю в Париж, щоб трішки потриндіти з макроном за життя
Сергій Погребецький
https://x.com/pogrebeckij
@pogrebeckij
Я вам зараз скажу таке, що порохоботам не сподобається! Зеленський - молодець! Зеленський домігся того, що гроші на існування нашої країни дає Європа, Японія, Канада тощо, зброю для оборони дає Європа та інші союзники, про припинення війни домовляються США. Тобто Зеленський досяг своєї роботою того, що Україна перестала бути суб'єктом світової спільноти. Зеленський зняв із себе всю відповідальність за країну в очах наших союзників. Він молодець - від нього вже нічого не залежить! І це розуміють наші союзники. І не зважають на Зеленського, коли він починає бикувати на лідерів ЄС, навчаючи їх, як їм треба працювати і що їм треба робити. Це треба вміти так працювати, щоб від формули "нічого про Україну - без України" нічого не залишилося. Зеленський - молодець!