Зеленский встретился с украинскими пилотами, которые обучаются управлять F-16 в Румынии
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Европейский тренировочный центр по подготовке пилотов истребителей F-16 Fighting Falcon в Румынии и встретился с украинскими военными, которые проходят там обучение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы государства по итогам поездки.
Президент отметил, что в центре украинские летчики проходят полный цикл подготовки — от теоретических занятий до реальных тренировочных полетов.
По словам Зеленского, первые украинские пилоты начали обучение в этом центре еще в 2024 году. Часть из них уже участвует в выполнении боевых задач по противодействию российской агрессии.
Подготовка украинских пилотов
Во время визита глава государства пообщался с военными и ознакомился с процессом подготовки летчиков. Украинские пилоты осваивают современные стандарты использования истребителей и проходят практические полеты под руководством международных инструкторов.
Зеленский поблагодарил румынских специалистов за помощь в подготовке украинских военных. Также он выразил благодарность США и странам Европы, которые поддерживают развитие украинской боевой авиации и передают самолеты F-16.
Благодарность партнерам за поддержку
"Укрепление украинской авиации — это больше возможностей сдерживать российскую агрессию и обеспечивать большую безопасность Украины и всей Европы. Спасибо Соединенным Штатам и каждой стране, которая помогает защищать жизни", — заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что развитие авиации остается одним из ключевых направлений усиления обороноспособности Украины.
