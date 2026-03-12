Зеленський зустрівся з українськими пілотами, які навчаються керувати F-16 у Румунії
Президент України Володимир Зеленський відвідав Європейський тренувальний центр з підготовки пілотів винищувачів F-16 Fighting Falcon у Румунії та зустрівся з українськими військовими, які проходять там навчання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні глави держави за підсумками поїздки.
Президент зазначив, що у центрі українські льотчики проходять повний цикл підготовки — від теоретичних занять до реальних тренувальних польотів.
За словами Зеленського, перші українські пілоти почали навчання у цьому центрі ще у 2024 році. Частина з них уже бере участь у виконанні бойових завдань із протидії російській агресії.
Підготовка українських пілотів
Під час візиту глава держави поспілкувався з військовими та ознайомився з процесом підготовки льотчиків. Українські пілоти опановують сучасні стандарти використання винищувачів та проходять практичні польоти під керівництвом міжнародних інструкторів.
Зеленський подякував румунським фахівцям за допомогу у підготовці українських військових. Також він висловив вдячність США та країнам Європи, які підтримують розвиток української бойової авіації та передають літаки F-16.
Подяка партнерам за підтримку
"Зміцнення української авіації — це більше можливостей стримувати російську агресію і давати більше безпеки Україні та всій Європі. Дякую Сполученим Штатам і кожній країні, яка допомагає захищати життя", — заявив Зеленський.
Президент підкреслив, що розвиток авіації залишається одним із ключових напрямів посилення обороноздатності України.
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