Зеленський зустрівся з українськими пілотами, які навчаються керувати F-16 у Румунії

Президент України Володимир Зеленський відвідав Європейський тренувальний центр з підготовки пілотів винищувачів F-16 Fighting Falcon у Румунії та зустрівся з українськими військовими, які проходять там навчання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні глави держави за підсумками поїздки.

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Президент зазначив, що у центрі українські льотчики проходять повний цикл підготовки — від теоретичних занять до реальних тренувальних польотів.

За словами Зеленського, перші українські пілоти почали навчання у цьому центрі ще у 2024 році. Частина з них уже бере участь у виконанні бойових завдань із протидії російській агресії.

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Підготовка українських пілотів

Під час візиту глава держави поспілкувався з військовими та ознайомився з процесом підготовки льотчиків. Українські пілоти опановують сучасні стандарти використання винищувачів та проходять практичні польоти під керівництвом міжнародних інструкторів.

Зеленський подякував румунським фахівцям за допомогу у підготовці українських військових. Також він висловив вдячність США та країнам Європи, які підтримують розвиток української бойової авіації та передають літаки F-16.

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Подяка партнерам за підтримку

"Зміцнення української авіації — це більше можливостей стримувати російську агресію і давати більше безпеки Україні та всій Європі. Дякую Сполученим Штатам і кожній країні, яка допомагає захищати життя", — заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що розвиток авіації залишається одним із ключових напрямів посилення обороноздатності України.