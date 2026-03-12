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Новини Навчання пілотів на F-16
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Зеленський зустрівся з українськими пілотами, які навчаються керувати F-16 у Румунії

Зеленський у Румунії

Президент України Володимир Зеленський відвідав Європейський тренувальний центр з підготовки пілотів винищувачів F-16 Fighting Falcon у Румунії та зустрівся з українськими військовими, які проходять там навчання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні глави держави за підсумками поїздки.

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Президент зазначив, що у центрі українські льотчики проходять повний цикл підготовки — від теоретичних занять до реальних тренувальних польотів.

За словами Зеленського, перші українські пілоти почали навчання у цьому центрі ще у 2024 році. Частина з них уже бере участь у виконанні бойових завдань із протидії російській агресії.

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Підготовка українських пілотів

Під час візиту глава держави поспілкувався з військовими та ознайомився з процесом підготовки льотчиків. Українські пілоти опановують сучасні стандарти використання винищувачів та проходять практичні польоти під керівництвом міжнародних інструкторів.

Зеленський подякував румунським фахівцям за допомогу у підготовці українських військових. Також він висловив вдячність США та країнам Європи, які підтримують розвиток української бойової авіації та передають літаки F-16.

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Подяка партнерам за підтримку

"Зміцнення української авіації — це більше можливостей стримувати російську агресію і давати більше безпеки Україні та всій Європі. Дякую Сполученим Штатам і кожній країні, яка допомагає захищати життя", — заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що розвиток авіації залишається одним із ключових напрямів посилення обороноздатності України.

Автор: 

Зеленський Володимир (28080) Румунія (1423) F16 F-16 (721) винищувач (150)
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12.03.2026 23:51 Відповісти
бідоносець
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12.03.2026 23:56 Відповісти
тіпун тобі на язик,- казала бабця.. гарний тіпун
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13.03.2026 09:10 Відповісти
Як же цей піаніст задовбав своїм піаром.
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13.03.2026 06:07 Відповісти
Пілотів негайно відвести до найближчого румунського попа зняти зелену біду
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13.03.2026 07:03 Відповісти
Чого ви всі напали на Говнокомандувача. Програма зустрічі була дуже серйозна. Спочатку Вєнька прогундосив вітання від "кварталу 95" потім продемонстрував ази вищого пілотажу гри на роялі без штанів. Це збадьорило і загартувало пілотів захисників українського неба.
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13.03.2026 08:23 Відповісти
****, з таким придурком кацапам можна шпійонів своїх звільняти на ***. Нічого розвідувати не треба, просто моніторь новини зелених жополизів та дивись локацію відосиків від потужного. З шоуменів керівники держави як з собачого хвоста сито. Здадуть всі воєнні тайни без банки варєння та пачки печення!
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13.03.2026 10:35 Відповісти
Та пусть встречается хоть с инопланетянами Альфа-центавра шансов на выборах с рейтингом когда плинтус кажется потолком у него ноль.
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13.03.2026 12:06 Відповісти
 
 