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Новини Зустріч Зеленського з Макроном
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Зеленський прибув до Парижа на переговори з Макроном

Зеленський прибув до Парижа на переговори з Макроном

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, щоб зустрітися з Емманюелем Макроном та обговорити підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на речника Сергія Никифорова.

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Очікується, що Макрон та Зеленський проведуть переговори, на яких обговорять боротьбу з російським "тіньовим флотом" танкерів та зобов’язання, взяті учасниками "коаліції рішучих".

Також президенти обміняються думками щодо "умов для справедливого та міцного миру та у зв’язку з цим підібють підсумки зобов’язань, взятих у рамках Коаліції бажаючих щодо гарантій безпеки".

На початку березня планувалася тристороння зустріч представників України, США і Росії, але її відклали через загострення ситуації на Близькому Сході.

Що передувало? 

Президент України Володимир Зеленський відвідав Європейський тренувальний центр з підготовки пілотів винищувачів F-16 Fighting Falcon у Румунії та зустрівся з українськими військовими, які проходять там навчання.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28080) Франція (3353) Макрон Емманюель (1785)
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Топ коментарі
+11
Шоб ти там круасанов вдавився, мразота.
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13.03.2026 10:21 Відповісти
+9
Не дасть тобі вже Европа сотень міліардів - не бігай та не ганьбись бо нагадуєш актора з німецьких порнофільмів, котри дають і з переду і з заду. Східна Европа майже повністю ігнорує, а дехто і вилучає, актора - диктора. Лавочка закрилась.
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13.03.2026 10:24 Відповісти
+6
Три тижні не бачилися?...Сумували...
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13.03.2026 10:27 Відповісти

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