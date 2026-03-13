Зеленський прибув до Парижа на переговори з Макроном
Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, щоб зустрітися з Емманюелем Макроном та обговорити підтримку України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на речника Сергія Никифорова.
Очікується, що Макрон та Зеленський проведуть переговори, на яких обговорять боротьбу з російським "тіньовим флотом" танкерів та зобов’язання, взяті учасниками "коаліції рішучих".
Також президенти обміняються думками щодо "умов для справедливого та міцного миру та у зв’язку з цим підібють підсумки зобов’язань, взятих у рамках Коаліції бажаючих щодо гарантій безпеки".
На початку березня планувалася тристороння зустріч представників України, США і Росії, але її відклали через загострення ситуації на Близькому Сході.
Що передувало?
Президент України Володимир Зеленський відвідав Європейський тренувальний центр з підготовки пілотів винищувачів F-16 Fighting Falcon у Румунії та зустрівся з українськими військовими, які проходять там навчання.
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