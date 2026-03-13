Зеленський прибув до Парижа на переговори з Макроном

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, щоб зустрітися з Емманюелем Макроном та обговорити підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на речника Сергія Никифорова.

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Очікується, що Макрон та Зеленський проведуть переговори, на яких обговорять боротьбу з російським "тіньовим флотом" танкерів та зобов’язання, взяті учасниками "коаліції рішучих".

Також президенти обміняються думками щодо "умов для справедливого та міцного миру та у зв’язку з цим підібють підсумки зобов’язань, взятих у рамках Коаліції бажаючих щодо гарантій безпеки".

На початку березня планувалася тристороння зустріч представників України, США і Росії, але її відклали через загострення ситуації на Близькому Сході.

Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський відвідав Європейський тренувальний центр з підготовки пілотів винищувачів F-16 Fighting Falcon у Румунії та зустрівся з українськими військовими, які проходять там навчання.

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