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Зеленський виступить на засіданні Європейської ради у Брюсселі

Виступ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський звернеться до лідерів Європейського союзу під час засідання Європейської ради, яке відбудеться 19-20 березня в Брюсселі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у листі-запрошенні президента Європейської ради Антоніу Кошти до глав держав та урядів країн-членів ЄС.

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Зустріч розпочнеться обміном думками з президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою та охоплюватиме обговорення ситуації в Україні, геополітичної ситуації на Близькому Сході, енергетичної безпеки та зміцнення конкурентоспроможності ЄС.

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Порядок денний засідання

Президент Європейської ради зазначив, що основними темами обговорення будуть:

  • Підтримка України у війні з Росією та посилення тиску на Москву до початку змістовних переговорів про мир.

Кошта також підкреслив необхідність обговорення ситуації в Ірані та регіоні через військову ескалацію, її вплив на ціни на енергоносії та енергетичну безпеку Європи, а також заходи щодо підвищення оборонної готовності ЄС.

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Важливість та цілі зустрічі

"Разом ми повинні визначити інструменти, які нам потрібно мобілізувати, щоб забезпечити своєчасну, скоординовану та ефективну відповідь, захистити наших громадян і водночас працювати над деескалацією та стабільністю в регіоні", — написав Антоніу Кошта у листі.

Засідання також передбачає обговорення міграційного порядку денного та підбиття підсумків у галузі конкурентоспроможності ЄС, а також узгодження довгострокового бюджету ЄС на 2028-2034 роки.

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виступ (88) Зеленський Володимир (28080) Рада Європи (497)
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Топ коментарі
+11
чекати чергової порції "зелено прорашистської завуальваної антиукраїнської чехарди" ,на шкоду Україні і українському народу
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12.03.2026 23:00 Відповісти
+9
Що він може розумного сказати ?кожен його виступ це черговий скандал ,як було в Давосі, де на догоду трампа почав критикувати ЄС, який по суті фінансово утримує Україну.
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12.03.2026 23:11 Відповісти
+5
19-20 березня кияни, будьте уважні...
Поки зяма в Брюсселі буде "порожняки" гундосити, кацапня масовано атакуватиме місто.
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12.03.2026 23:23 Відповісти
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чекати чергової порції "зелено прорашистської завуальваної антиукраїнської чехарди" ,на шкоду Україні і українському народу
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12.03.2026 23:00 Відповісти
Що він може розумного сказати ?кожен його виступ це черговий скандал ,як було в Давосі, де на догоду трампа почав критикувати ЄС, який по суті фінансово утримує Україну.
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12.03.2026 23:11 Відповісти
Ну, толкать патужні рєчі по написаним текстам, воно може. А от коли його писок починає ізвєргать експромти, от тут починаються проблеми для країни.
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13.03.2026 06:18 Відповісти
Його задача - посваритися з усіма союзниками: у ЄС критикує ЄС, а Трампа налаштував проти України ще 5+ років тому. А потім скаже: "це вони винні у поразці України"! Поки на чолі нашої країни хрипатий, ботоксний тезка матиме успіх. Леше наші герої-захисники заважають їм відсвяткувати завершення "оманського" контракту.
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13.03.2026 10:25 Відповісти
19-20 березня кияни, будьте уважні...
Поки зяма в Брюсселі буде "порожняки" гундосити, кацапня масовано атакуватиме місто.
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12.03.2026 23:23 Відповісти
коли нарешті цього сцикуна в очі будуть гнати сраною мітлою, щоб воно не повернулось звідти
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12.03.2026 23:52 Відповісти
Не давайте цьому утирку сцену!!!

Без світла софітів та слави він захиріє та здохне нарешті.
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12.03.2026 23:59 Відповісти
ніт, він повенеться в 95 квартал... на сцену... до рояля🍆🍆🍆
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13.03.2026 05:07 Відповісти
Нагадує анекдот:

Лейтенант ФСБ медленно вынул лист бумаги, положил перед собой на стол, взял ручку, поднял на меня глаза и задал вопрос:
- Цель рождения?..
Стоит сказать, что в этот момент я немного замялся...
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13.03.2026 00:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9FMggoJzJJA&t=1052s

Швець про бум досягнень Української дронної технології - та козирі в клешнях зеленського

А я от думаю...Як не згадати, після якої статті Залужного зеленський вигнав його з України. Нагадаю, Мінстр Оборони Умеров на той момент критикував "весільні дрони" Китаю,... А розвиток виробництва та удосконалення дронів назвав Залужний головним завданням сьогоднішньої війни. Порівнявши важливість винахіду та вдосконалення та розвитку цієї зброї подібної до винаходу ПОРОХУ. Напевно, через це порівняння зеленський з ЄРМАКОМ знищили генерала для ЗСУ та України. Міністр стратегічного розвитку Камишин пообіцяв мільйон дронів до кінця 2023 р., а вийшов лише кінець професійного служіння батьківщині Головкому Залужного. Але зерно всіх нових та найстаріших аграрних олігархів України (Ахметова в першу чергу) він вивіз справно.
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13.03.2026 02:11 Відповісти
З острахом очікуємо черговий тупий жарт зеленського.
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13.03.2026 05:18 Відповісти
Та цього безтолкового мудака випускати за межі кварталівської сцени не можна категорично! Де зявляється це обкурене чмо, там завжди скандали та додаткові проблеми для держави.
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13.03.2026 06:46 Відповісти
Ну і нах цього дегенерата пускати до мікрофона?
Що воно може сказати лідерам ЄС?
Що корупція в Україні не більша ніж в країнах Європи?🤦‍♂️
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13.03.2026 14:32 Відповісти
 
 