Зеленський виступить на засіданні Європейської ради у Брюсселі

Президент України Володимир Зеленський звернеться до лідерів Європейського союзу під час засідання Європейської ради, яке відбудеться 19-20 березня в Брюсселі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у листі-запрошенні президента Європейської ради Антоніу Кошти до глав держав та урядів країн-членів ЄС.

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Зустріч розпочнеться обміном думками з президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою та охоплюватиме обговорення ситуації в Україні, геополітичної ситуації на Близькому Сході, енергетичної безпеки та зміцнення конкурентоспроможності ЄС.

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Порядок денний засідання

Президент Європейської ради зазначив, що основними темами обговорення будуть:

Підтримка України у війні з Росією та посилення тиску на Москву до початку змістовних переговорів про мир.

Кошта також підкреслив необхідність обговорення ситуації в Ірані та регіоні через військову ескалацію, її вплив на ціни на енергоносії та енергетичну безпеку Європи, а також заходи щодо підвищення оборонної готовності ЄС.

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Важливість та цілі зустрічі

"Разом ми повинні визначити інструменти, які нам потрібно мобілізувати, щоб забезпечити своєчасну, скоординовану та ефективну відповідь, захистити наших громадян і водночас працювати над деескалацією та стабільністю в регіоні", — написав Антоніу Кошта у листі.

Засідання також передбачає обговорення міграційного порядку денного та підбиття підсумків у галузі конкурентоспроможності ЄС, а також узгодження довгострокового бюджету ЄС на 2028-2034 роки.

Раніше ми повідомляли, що президент Румунії Нікушор Дан запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у зустрічі Бухарестської дев’ятки, яка відбудеться у травні в Бухаресті.

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