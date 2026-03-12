Зеленський виступить на засіданні Європейської ради у Брюсселі
Президент України Володимир Зеленський звернеться до лідерів Європейського союзу під час засідання Європейської ради, яке відбудеться 19-20 березня в Брюсселі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у листі-запрошенні президента Європейської ради Антоніу Кошти до глав держав та урядів країн-членів ЄС.
Зустріч розпочнеться обміном думками з президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою та охоплюватиме обговорення ситуації в Україні, геополітичної ситуації на Близькому Сході, енергетичної безпеки та зміцнення конкурентоспроможності ЄС.
Порядок денний засідання
Президент Європейської ради зазначив, що основними темами обговорення будуть:
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Підтримка України у війні з Росією та посилення тиску на Москву до початку змістовних переговорів про мир.
Кошта також підкреслив необхідність обговорення ситуації в Ірані та регіоні через військову ескалацію, її вплив на ціни на енергоносії та енергетичну безпеку Європи, а також заходи щодо підвищення оборонної готовності ЄС.
Важливість та цілі зустрічі
"Разом ми повинні визначити інструменти, які нам потрібно мобілізувати, щоб забезпечити своєчасну, скоординовану та ефективну відповідь, захистити наших громадян і водночас працювати над деескалацією та стабільністю в регіоні", — написав Антоніу Кошта у листі.
Засідання також передбачає обговорення міграційного порядку денного та підбиття підсумків у галузі конкурентоспроможності ЄС, а також узгодження довгострокового бюджету ЄС на 2028-2034 роки.
- Раніше ми повідомляли, що президент Румунії Нікушор Дан запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у зустрічі Бухарестської дев’ятки, яка відбудеться у травні в Бухаресті.
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Поки зяма в Брюсселі буде "порожняки" гундосити, кацапня масовано атакуватиме місто.
Без світла софітів та слави він захиріє та здохне нарешті.
Лейтенант ФСБ медленно вынул лист бумаги, положил перед собой на стол, взял ручку, поднял на меня глаза и задал вопрос:
- Цель рождения?..
Стоит сказать, что в этот момент я немного замялся...
Швець про бум досягнень Української дронної технології - та козирі в клешнях зеленського
А я от думаю...Як не згадати, після якої статті Залужного зеленський вигнав його з України. Нагадаю, Мінстр Оборони Умеров на той момент критикував "весільні дрони" Китаю,... А розвиток виробництва та удосконалення дронів назвав Залужний головним завданням сьогоднішньої війни. Порівнявши важливість винахіду та вдосконалення та розвитку цієї зброї подібної до винаходу ПОРОХУ. Напевно, через це порівняння зеленський з ЄРМАКОМ знищили генерала для ЗСУ та України. Міністр стратегічного розвитку Камишин пообіцяв мільйон дронів до кінця 2023 р., а вийшов лише кінець професійного служіння батьківщині Головкому Залужного. Але зерно всіх нових та найстаріших аграрних олігархів України (Ахметова в першу чергу) він вивіз справно.
Що воно може сказати лідерам ЄС?
Що корупція в Україні не більша ніж в країнах Європи?🤦♂️