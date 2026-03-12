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Новини Зеленський прибуде на саміт європейських лідерів
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Президент Румунії Дан запросив Зеленського на саміт Бухарестської дев’ятки

Дан Нікушор

Президент Румунії Нікушор Дан запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у зустрічі Бухарестської дев’ятки, яка відбудеться у травні в Бухаресті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

Про запрошення румунський лідер заявив під час спільної пресконференції у Бухаресті.

"Я запросив пана президента на зустріч Бухарестської дев’ятки, яка відбудеться в травні в Бухаресті", – сказав Дан.

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Зеленський подякував за запрошення та наголосив, що Україна цінує підтримку з боку Румунії.

"Україна цінує таку увагу, з якою ви підтримуєте наших людей", – зазначив глава держави.

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Формат Бухарестської дев’ятки було створено у 2015 році для координації співпраці у сфері безпеки між країнами східного флангу НАТО. До нього входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія.

У межах цього формату проводяться зустрічі на рівні глав держав, а також міністрів закордонних справ і оборони.

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Як повідомлялося, 12 березня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Румунії.

Також очікується, що 13 березня Зеленський відвідає Париж, де проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном. Серед тем обговорення – подальша підтримка України та протидія російському "тіньовому флоту" танкерів.

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Хоч не бикувало там, у Бухаресті, нещастячко наше?...
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12.03.2026 17:22 Відповісти
Твоє нещастячко сидить в бункері під кремлем - його в Бухарест не запрошують
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12.03.2026 17:33 Відповісти
Чорт, то твої крівні обидва нещастячка.
А, іще одне у білому домі.
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12.03.2026 17:41 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/63364 Борислав Береза:

Фух! Я завжди казав, що коли немає факапів і є позитивні новини, то це варто підтримувати.

Ніяких різких заяв від Зеленського в Румунії не пролунало. І це добре. Про домовленості з президентом Румунії можна сказати, що вони скоріше декларативні, але якщо перейдуть хоча б частково у практичну площину, то буде чудово. Поки я не бачу ніякого негативу від візиту. Це супер.
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12.03.2026 17:36 Відповісти
Цікаво, цікаво... Орбан і Фіцо не будуть заперечувати?
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12.03.2026 17:37 Відповісти
Фіцо нікому не впало, а жаба можливо вже сухарями піздюлі буде закушувати.
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12.03.2026 17:52 Відповісти
Нехай підготують виставку про руйнування в Україні кацапськими ракетами та шахедами - президенти країн мають ознайомитись
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12.03.2026 17:48 Відповісти
 
 