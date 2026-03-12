Президент Румунії Дан запросив Зеленського на саміт Бухарестської дев’ятки
Президент Румунії Нікушор Дан запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у зустрічі Бухарестської дев’ятки, яка відбудеться у травні в Бухаресті.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.
Про запрошення румунський лідер заявив під час спільної пресконференції у Бухаресті.
"Я запросив пана президента на зустріч Бухарестської дев’ятки, яка відбудеться в травні в Бухаресті", – сказав Дан.
Зеленський подякував за запрошення та наголосив, що Україна цінує підтримку з боку Румунії.
"Україна цінує таку увагу, з якою ви підтримуєте наших людей", – зазначив глава держави.
Формат Бухарестської дев’ятки було створено у 2015 році для координації співпраці у сфері безпеки між країнами східного флангу НАТО. До нього входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія.
У межах цього формату проводяться зустрічі на рівні глав держав, а також міністрів закордонних справ і оборони.
Як повідомлялося, 12 березня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Румунії.
Також очікується, що 13 березня Зеленський відвідає Париж, де проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном. Серед тем обговорення – подальша підтримка України та протидія російському "тіньовому флоту" танкерів.
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А, іще одне у білому домі.
Фух! Я завжди казав, що коли немає факапів і є позитивні новини, то це варто підтримувати.
Ніяких різких заяв від Зеленського в Румунії не пролунало. І це добре. Про домовленості з президентом Румунії можна сказати, що вони скоріше декларативні, але якщо перейдуть хоча б частково у практичну площину, то буде чудово. Поки я не бачу ніякого негативу від візиту. Це супер.