Президент Румунії Дан запросив Зеленського на саміт Бухарестської дев’ятки

Президент Румунії Нікушор Дан запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у зустрічі Бухарестської дев’ятки, яка відбудеться у травні в Бухаресті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

Про запрошення румунський лідер заявив під час спільної пресконференції у Бухаресті.

"Я запросив пана президента на зустріч Бухарестської дев’ятки, яка відбудеться в травні в Бухаресті", – сказав Дан.

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Зеленський подякував за запрошення та наголосив, що Україна цінує підтримку з боку Румунії.

"Україна цінує таку увагу, з якою ви підтримуєте наших людей", – зазначив глава держави.

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Формат Бухарестської дев’ятки було створено у 2015 році для координації співпраці у сфері безпеки між країнами східного флангу НАТО. До нього входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія.

У межах цього формату проводяться зустрічі на рівні глав держав, а також міністрів закордонних справ і оборони.

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Як повідомлялося, 12 березня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Румунії.

Також очікується, що 13 березня Зеленський відвідає Париж, де проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном. Серед тем обговорення – подальша підтримка України та протидія російському "тіньовому флоту" танкерів.

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