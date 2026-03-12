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Новини Зустріч Зеленського з Макроном
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Зеленський зустрінеться із Макроном 13 березня в Парижі: обговорять тиск на РФ та підтримку України

Зеленський вирушить до Парижа та зустрінеться із Макроном

Президент Володимир Зеленський 13 березня зустрінеться із французьким колегою Емманюелем Макроном в Парижі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BFMTV.

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Подробиці

За даними видання, це буде вже 11 візит Зеленського до Франції від початку повномасштабного вторгнення РФ.

У Єлисейському палаці зазначили, що лідери обговорюватимуть поточну ситуацію, підтримку України Францією та європейськими партнерами, а також шляхи посилення тиску на Росії, зокрема боротьбу із "тіньовим флотом" РФ.

Також Зеленський і Макрон обговорять "умови справедливого і тривалого миру та підіб’ють підсумки щодо зобов’язань, взятих у рамках "коаліції рішучих" щодо гарантій безпеки".

Читайте: Макрон заявив, що зростання цін на нафту не є підставою для скасування санкцій проти РФ

Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28072) Франція (3351) Макрон Емманюель (1781)
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3,14здідь, не мішки таскать.
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12.03.2026 08:51 Відповісти
Чергова турподорож оманського з шоблою до Парижу!!
Оновлення гардеробу лєнки-скумрія по 8 на весну, а про Україну, то таке… Литвин текст «незламний» підготує для зачитування!!
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12.03.2026 08:51 Відповісти
Ось це зачастив, краще розїзжати за бюджетні кошти ,чим вирішувати якісь державні справи в яких нічого не розумієтся.
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12.03.2026 08:59 Відповісти
Та нехай вже кудись їде, бо за останні дні тут такого намолов, що за місяць тепер не розгребеш.
Наприклад до Орбана поїхав би, і обговорив з ним у приватній бесіді стан і розміри живота.
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12.03.2026 10:28 Відповісти
Тобто, готуємось до обстрілу києва!
Відключення світла та води.
Зрозуміло.
Маню засумував за обмімашками....
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12.03.2026 09:39 Відповісти
Но лідор же заранєє ні при чьому , бо тож йому хтось ракет не дав.
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12.03.2026 10:02 Відповісти
зелене знов у турне....
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12.03.2026 09:42 Відповісти
Знову почте розповідати Макрону маячню про "перемогу " і "кордони 91 року ".
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12.03.2026 10:33 Відповісти
 
 