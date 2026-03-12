Зеленський зустрінеться із Макроном 13 березня в Парижі: обговорять тиск на РФ та підтримку України
Президент Володимир Зеленський 13 березня зустрінеться із французьким колегою Емманюелем Макроном в Парижі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BFMTV.
Подробиці
За даними видання, це буде вже 11 візит Зеленського до Франції від початку повномасштабного вторгнення РФ.
У Єлисейському палаці зазначили, що лідери обговорюватимуть поточну ситуацію, підтримку України Францією та європейськими партнерами, а також шляхи посилення тиску на Росії, зокрема боротьбу із "тіньовим флотом" РФ.
Також Зеленський і Макрон обговорять "умови справедливого і тривалого миру та підіб’ють підсумки щодо зобов’язань, взятих у рамках "коаліції рішучих" щодо гарантій безпеки".
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що 12 березня Зеленський здійснить офіційний візит до Румунії, де зустрінеться зі своїм румунським колегою Нікушором Даном.
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Оновлення гардеробу лєнки-скумрія по 8 на весну, а про Україну, то таке… Литвин текст «незламний» підготує для зачитування!!
Наприклад до Орбана поїхав би, і обговорив з ним у приватній бесіді стан і розміри живота.
Відключення світла та води.
Зрозуміло.
Маню засумував за обмімашками....