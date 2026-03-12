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Новини Ракети до Patriot для України Ракети до Patriot
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Дефіцит ракет Patriot загрожує обороні України, - Politico

Україна може зіткнутися з дефіцитом ракет для ППО Patriot

Через нову війну на Близькому Сході запаси ракет-перехоплювачів для систем Patriot швидко витрачаються, що ускладнює захист України від можливих російських ракетних ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

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США активно застосовують ракети Patriot

Від початку конфлікту американські військові та союзники з країн Перської затоки використали сотні ракет комплексів Patriot для перехоплення іранських безпілотників та ракет.  За оцінками експертів, у перші тижні бойових дій могло бути застосовано до тисячі перехоплювачів PAC-3.

В Об’єднаних Арабських Еміратах повідомили, що Іран випустив понад 1475 безпілотників, 262 балістичні ракети та 8 крилатих ракет. Більшість цілей знищено засобами ППО, включно з Patriot та системою THAAD.

Україна попереджає про дефіцит

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що проблема нестачі ракет для ППО існувала і раніше, а новий конфлікт на Близькому Сході може ще більше ускладнити ситуацію.

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За його словами, війна "зменшить можливості отримати більше ракет" для української протиповітряної оборони. Європейські чиновники також побоюються, що РФ може посилити удари по критичній інфраструктурі України, поки увага США та союзників буде зосереджена на іншому конфлікті.

Виробництво відстає від потреб

Американська компанія Lockheed Martin погодилася збільшити виробництво ракет для Patriot майже втричі — з 600 до близько 2000 одиниць на рік. Але експерти зауважують, що повне нарощування виробництва займе кілька років.

До масштабних конфліктів у Європі та на Близькому Сході США випускали близько 270 ракет щорічно — значно менше від поточних потреб.

Європа розглядає власне виробництво озброєнь

Деякі європейські чиновники висловлюють занепокоєння щодо можливих змін у політиці Дональда Трампа щодо військової підтримки України.

На цьому тлі зростає обговорення необхідності розвивати власну оборонну промисловість. Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен наголосив, що регіону потрібна власна база для виробництва озброєнь, щоб Україна могла швидше отримувати системи ППО.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28072) ОАЕ (434) США (26770) Patriot (499)
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Топ коментарі
+8
Авантюра Трампа і Ізраїля привела до енергетичної кризи і хаосу ,хто від цього виграв однозначно фашиська росія яка стане більше заробляти на продажі нафти і непередбачуваності в світі.
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12.03.2026 08:30 Відповісти
+6
Члєнограй, де "Кільчень"?
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12.03.2026 08:30 Відповісти
+5
ці ******* медійні війни - навіть розвідку не треба утримувати: там не фатає, там бракує, там... - ось туди і лізте, ось туди й бийте...
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12.03.2026 08:27 Відповісти
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ці ******* медійні війни - навіть розвідку не треба утримувати: там не фатає, там бракує, там... - ось туди і лізте, ось туди й бийте...
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12.03.2026 08:27 Відповісти
Члєнограй, де "Кільчень"?
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12.03.2026 08:30 Відповісти
Не на часі!
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12.03.2026 11:24 Відповісти
Авантюра Трампа і Ізраїля привела до енергетичної кризи і хаосу ,хто від цього виграв однозначно фашиська росія яка стане більше заробляти на продажі нафти і непередбачуваності в світі.
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12.03.2026 08:30 Відповісти
А те що ті ракети вибухатимуть над нашою територією забруднюючи грунт схоже нікого не хвилює. Яка може бути перемога коли сил не хватає навіть на оборону, вже би за 4 роки слово перемога змініть на слово нічия. Хоча навіть слово поразка може звучати в контексті піррової перемоги росіян, не так погано, але чомусь нам ******** слово капітуляція і це при тому що при такій капітуляції Україна має залишитися зі своїм устроєм, армію і гарантіями безпеки від могутньої армії США, яка легко розібралася у повітряній і морській війні з проксі рашки іраном.
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12.03.2026 08:52 Відповісти
Що значить, що країною керують клоуни, ще ничего не зробили, а фсбшників вже попередили. Коли вже до ціх вояк дійде, що вони тільки шкодять життю як дійсним воїнам, так і мирному населенню
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12.03.2026 09:37 Відповісти
Не нагнітайте. Шо нам ті ракети для Patriot. В нас є Найпотужніцший Лідор світу, який за 7 років створив не один наш комплекс ППО і тисячі ракет до них. А то тут різні порохоботи брешуть, що він нічого не створив і покарав з міндичами сотні мільярдів допомоги США і ЄС. Він про міндіча не знав, його йому підкинув отой "Порох". з Березою.
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12.03.2026 09:51 Відповісти
Варіант у нас, трохи наближений до реальності - це тільки почати виробляти сумісний варіант своїх ракет, з Patriot. Але для цього треба їх гсн купляти і по для наведення. І на основі fp-7 можна було б ракету зробити сходу на той же Patriot mse, чи km-sam з Південної Кореї. Пускові можна зробити примітивні, як для виробів воєнного часу. Тут головне отримати можливість купляти гсн від Boeing і по для її роботи.
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12.03.2026 10:07 Відповісти
Щоб цей варіант хоч трохи був наближений до реальності потрібно мати власні виробничі потужності та фахівців і потрібно було б тільки купувати комплектуючі для ракет.
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12.03.2026 10:24 Відповісти
Я так розумію, всіх потрібних комплектуючих немає в наявності у виробників, у тій кількості, щоб масштабувати виробництво в рази. Якби були, то вони б збирали більше ракет. І найбільш проблемні у виготовленні, як так розумію, - це гсн. Але це найбільш високотехнологічна річ в тій ракеті. Тому нам їх просто так передавати не стануть. А на якесь виробництво, розміщені десь в ЄС, під контролем спеціалістів з Boeing, які мають право на ту частина робіт, яка найбільш чутлива до збереження секретності технологій, ще був би шанс.
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12.03.2026 11:34 Відповісти
 
 