Дефіцит ракет Patriot загрожує обороні України, - Politico

Через нову війну на Близькому Сході запаси ракет-перехоплювачів для систем Patriot швидко витрачаються, що ускладнює захист України від можливих російських ракетних ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

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США активно застосовують ракети Patriot

Від початку конфлікту американські військові та союзники з країн Перської затоки використали сотні ракет комплексів Patriot для перехоплення іранських безпілотників та ракет. За оцінками експертів, у перші тижні бойових дій могло бути застосовано до тисячі перехоплювачів PAC-3.

В Об’єднаних Арабських Еміратах повідомили, що Іран випустив понад 1475 безпілотників, 262 балістичні ракети та 8 крилатих ракет. Більшість цілей знищено засобами ППО, включно з Patriot та системою THAAD.

Україна попереджає про дефіцит

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що проблема нестачі ракет для ППО існувала і раніше, а новий конфлікт на Близькому Сході може ще більше ускладнити ситуацію.

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За його словами, війна "зменшить можливості отримати більше ракет" для української протиповітряної оборони. Європейські чиновники також побоюються, що РФ може посилити удари по критичній інфраструктурі України, поки увага США та союзників буде зосереджена на іншому конфлікті.

Виробництво відстає від потреб

Американська компанія Lockheed Martin погодилася збільшити виробництво ракет для Patriot майже втричі — з 600 до близько 2000 одиниць на рік. Але експерти зауважують, що повне нарощування виробництва займе кілька років.

До масштабних конфліктів у Європі та на Близькому Сході США випускали близько 270 ракет щорічно — значно менше від поточних потреб.

Європа розглядає власне виробництво озброєнь

Деякі європейські чиновники висловлюють занепокоєння щодо можливих змін у політиці Дональда Трампа щодо військової підтримки України.

На цьому тлі зростає обговорення необхідності розвивати власну оборонну промисловість. Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен наголосив, що регіону потрібна власна база для виробництва озброєнь, щоб Україна могла швидше отримувати системи ППО.

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