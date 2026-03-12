Дефицит ракет Patriot угрожает обороне Украины, - Politico

Из-за новой войны на Ближнем Востоке запасы ракет-перехватчиков для систем Patriot быстро расходуются, что затрудняет защиту Украины от возможных российских ракетных ударов.

США активно применяют ракеты Patriot

С начала конфликта американские военные и союзники из стран Персидского залива использовали сотни ракет комплексов Patriot для перехвата иранских беспилотников и ракет. По оценкам экспертов, в первые недели боевых действий могло быть применено до тысячи перехватчиков PAC-3.

В Объединенных Арабских Эмиратах сообщили, что Иран выпустил более 1475 беспилотников, 262 баллистические ракеты и 8 крылатых ракет. Большинство целей уничтожено средствами ПВО, включая Patriot и систему THAAD.

Украина предупреждает о дефиците

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что проблема нехватки ракет для ПВО существовала и раньше, а новый конфликт на Ближнем Востоке может еще больше осложнить ситуацию.

По его словам, война "уменьшит возможности получить больше ракет" для украинской противовоздушной обороны. Европейские чиновники также опасаются, что РФ может усилить удары по критической инфраструктуре Украины, пока внимание США и союзников будет сосредоточено на другом конфликте.

Производство отстает от потребностей

Американская компания Lockheed Martin согласилась увеличить производство ракет для Patriot почти втрое — с 600 до около 2000 единиц в год. Но эксперты отмечают, что полное наращивание производства займет несколько лет.

До масштабных конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке США выпускали около 270 ракет ежегодно — значительно меньше текущих потребностей.

Европа рассматривает собственное производство вооружений

Некоторые европейские чиновники выражают обеспокоенность возможными изменениями в политике Дональда Трампа в отношении военной поддержки Украины.

На этом фоне растет обсуждение необходимости развивать собственную оборонную промышленность. Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен подчеркнул, что региону нужна собственная база для производства вооружений, чтобы Украина могла быстрее получать системы ПВО.

