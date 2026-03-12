РУС
Новости Встреча Зеленского с Макроном
307 3

Зеленский встретится с Макроном 13 марта в Париже: обсудят давление на РФ и поддержку Украины

Зеленский отправится в Париж и встретится с Макроном

Президент Владимир Зеленский 13 марта встретится с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Париже.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет BFMTV.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По данным издания, это будет уже 11 визит Зеленского во Францию с начала полномасштабного вторжения РФ.

В Елисейском дворце отметили, что лидеры будут обсуждать текущую ситуацию, поддержку Украины Францией и европейскими партнерами, а также пути усиления давления на Россию, в частности борьбу с "теневым флотом" РФ.

Также Зеленский и Макрон обсудят "условия справедливого и длительного мира и подведут итоги относительно обязательств, взятых в рамках "коалиции решительных" по гарантиям безопасности".

Читайте: Макрон заявил, что рост цен на нефть не является основанием для отмены санкций против РФ

Что предшествовало?

Читайте: Дефицит ракет Patriot угрожает обороне Украины, - Politico

Автор: 

Зеленский Владимир (10785) Франция (734) Макрон Эмманюэль (707)
3,14здідь, не мішки таскать.
12.03.2026 08:51 Ответить
Чергова турподорож оманського з шоблою до Парижу!!
Оновлення гардеробу лєнки-скумрія по 8 на весну, а про Україну, то таке… Литвин текст «незламний» підготує для зачитування!!
12.03.2026 08:51 Ответить
Ось це зачастив, краще розїзжати за бюджетні кошти ,чим вирішувати якісь державні справи в яких нічого не розумієтся.
12.03.2026 08:59 Ответить
 
 