Зеленский встретится с Макроном 13 марта в Париже: обсудят давление на РФ и поддержку Украины
Президент Владимир Зеленский 13 марта встретится с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Париже.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет BFMTV.
Подробности
По данным издания, это будет уже 11 визит Зеленского во Францию с начала полномасштабного вторжения РФ.
В Елисейском дворце отметили, что лидеры будут обсуждать текущую ситуацию, поддержку Украины Францией и европейскими партнерами, а также пути усиления давления на Россию, в частности борьбу с "теневым флотом" РФ.
Также Зеленский и Макрон обсудят "условия справедливого и длительного мира и подведут итоги относительно обязательств, взятых в рамках "коалиции решительных" по гарантиям безопасности".
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что 12 марта Зеленский совершит официальный визит в Румынию, где встретится со своим румынским коллегой Никушором Даном.
Оновлення гардеробу лєнки-скумрія по 8 на весну, а про Україну, то таке… Литвин текст «незламний» підготує для зачитування!!