Зеленский встретится с Макроном 13 марта в Париже: обсудят давление на РФ и поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский 13 марта встретится с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Париже.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет BFMTV.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По данным издания, это будет уже 11 визит Зеленского во Францию с начала полномасштабного вторжения РФ.

В Елисейском дворце отметили, что лидеры будут обсуждать текущую ситуацию, поддержку Украины Францией и европейскими партнерами, а также пути усиления давления на Россию, в частности борьбу с "теневым флотом" РФ.

Также Зеленский и Макрон обсудят "условия справедливого и длительного мира и подведут итоги относительно обязательств, взятых в рамках "коалиции решительных" по гарантиям безопасности".

Читайте: Макрон заявил, что рост цен на нефть не является основанием для отмены санкций против РФ

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 12 марта Зеленский совершит официальный визит в Румынию, где встретится со своим румынским коллегой Никушором Даном.

Читайте: Дефицит ракет Patriot угрожает обороне Украины, - Politico