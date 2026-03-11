Макрон заявил, что рост цен на нефть не является основанием для отмены санкций против РФ

Рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке не может быть основанием для ослабления санкций против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после дистанционного заседания стран "Большой семерки".

Французский лидер подчеркнул, что участники встречи обсудили ситуацию на энергетических рынках и влияние военных событий в регионе на мировую экономику.

Позиция G7 по санкциям против России

Макрон заявил, что повышение мировых цен на нефть не должно менять позицию международного сообщества в отношении санкционного давления на Россию.

В то же время участники заседания приветствовали решение Международного энергетического агентства по стабилизации рынка.

Страны G7 поддержали решение об освобождении 400 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов для снижения мировых цен на энергоносители.

Реакция США на войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп, выступивший в конце заседания, прокомментировал операцию против Ирана. По его словам, несмотря на значительное влияние войны на мировую ситуацию, действия США направлены на борьбу с одним из главных источников терроризма.

Трамп подчеркнул, что конфликт оказывает большое влияние на глобальные процессы, однако Соединенные Штаты продолжают свою политику безопасности.

Ранее в Европейском Союзе высказались, что не планируют отменять нефтяные санкции против РФ. В то же время США разрешили Индии возобновить закупки российской нефти, чтобы избежать дефицита энергоресурсов на мировом рынке.

