Макрон заявив, що зростання цін на нафту не є підставою для скасування санкцій проти РФ
Зростання цін на нафту через конфлікт на Близькому Сході не може бути підставою для послаблення санкцій проти Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після дистанційного засідання країн "Великої сімки".
Французький лідер наголосив, що учасники зустрічі обговорили ситуацію на енергетичних ринках та вплив воєнних подій у регіоні на світову економіку.
Позиція G7 щодо санкцій проти Росії
Макрон заявив, що підвищення світових цін на нафту не повинно змінювати позицію міжнародної спільноти щодо санкційного тиску на Росію.
Водночас учасники засідання привітали рішення Міжнародного енергетичного агентства щодо стабілізації ринку.
Країни G7 підтримали рішення про вивільнення 400 мільйонів барелів нафти зі стратегічних резервів для зниження світових цін на енергоносії.
Реакція США на війну з Іраном
Президент США Дональд Трамп, який виступив наприкінці засідання, прокоментував операцію проти Ірану. За його словами, попри значний вплив війни на світову ситуацію, дії США спрямовані на боротьбу з одним із головних джерел тероризму.
Трамп підкреслив, що конфлікт має великий вплив на глобальні процеси, однак Сполучені Штати продовжують свою політику безпеки.
- Раніше в Європейському Союзі висловилися, що не планують скасовувати нафтові санкції проти РФ. Водночас США дозволили Індії відновити закупівлі російської нафти, щоб уникнути дефіциту енергоресурсів на світовому ринку.
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