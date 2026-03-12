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В Україні запровадять День румунської мови - 31 серпня, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський, який перебуває із візитом у Румунії повідомив про підписання указу про встановлення в Україні Дня румунської мови.

Про це глава держави заявив на пресконференції у Бухаресті, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Україна цінує таку увагу та повагу Румунії, з якою ви підтримуєте наших людей. Зокрема, наших громадян, які перебувають тут, в Румунії", - сказав він.

За словами Зеленського, для розвитку гуманітарної та культурної співпраці, та в розвиток поваги між країнами він підписав указ про встановлення в Україні Дня румунської мови.

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Коли відзначатимуть?

"Щорічно це буде 31 серпня. Вже в Румунії є День української мови - це 9 листопада", - зазначив глава держави.

Також обговорювали освітні питання.

"Ми готові справедливо працювати й надалі в усіх цих питаннях", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28072) свято (672) Румунія (1423) мова (743)
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Топ коментарі
+12
Потім суахілі, і так далі, куди тільки туриста занесе.
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12.03.2026 16:22 Відповісти
+9
У Румунії відзначають День української мови 9 листопада. Це свято було офіційно встановлено законом №213/2018 за ініціативи Союзу українців Румунії для підтримки культурної спадщини української меншини.
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12.03.2026 16:26 Відповісти
+4
В цей день всі румунською розмовлятимуть ?
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12.03.2026 16:23 Відповісти
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Потім суахілі, і так далі, куди тільки туриста занесе.
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12.03.2026 16:22 Відповісти
В цей день всі румунською розмовлятимуть ?
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12.03.2026 16:23 Відповісти
У Румунії відзначають День української мови 9 листопада. Це свято було офіційно встановлено законом №213/2018 за ініціативи Союзу українців Румунії для підтримки культурної спадщини української меншини.
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12.03.2026 16:26 Відповісти
Мовчатимуть румунською
Але, як відповідь на запрованження української у Румунії, то виглядає нормально, хоч і від зеленського.
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12.03.2026 16:49 Відповісти
румунська це таж сама молдавська.

якщо вам соромно мовчати румунською, балакайте та спывайте молдовською
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12.03.2026 18:28 Відповісти
Румунська красива. Хоч не мадярська чи словацька. Хоча останньої взагалі не існує, так місцевий західний діалект гуцульської.
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12.03.2026 17:10 Відповісти
Типу того
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12.03.2026 17:22 Відповісти
знаю пару фраз румынским языком.красивый язык.и доьрые,приветливые люди.не то,что поляки.
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12.03.2026 18:27 Відповісти
Не зрозумів, а коли буде день квартала? Аааа, він вже є - 21.04.2019.
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12.03.2026 16:39 Відповісти
Ще у 2020-му році був Указ Президента №303/2020 "...про надання державного статусу релігійним святам, зокрема таким: Песах, Рош-Гашана, Ханука..." і т.п.
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12.03.2026 17:07 Відповісти
Дивно, а чому тоді Міндіч і Цукерман до Ізраїлю втекли?
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12.03.2026 20:30 Відповісти
Foarte bine.
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12.03.2026 16:43 Відповісти
Молцумеск,домнуле)..извините за мой румынский.бывал в Румынии не раз.очень понравилась страна.добрые люди,доброе отношение.Год назад был в Сибиу-редкий по красоте город Румынии.
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12.03.2026 18:25 Відповісти
Давай вже запроваджуй "день найнижчого курсу гривні" ,"день хабарника-корупціонера" і т.п.
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12.03.2026 18:16 Відповісти
"Потужна діяльність" безтолкового ішака просто зашкалює!
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12.03.2026 22:11 Відповісти
 
 