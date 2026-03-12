В Україні запровадять День румунської мови - 31 серпня, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський, який перебуває із візитом у Румунії повідомив про підписання указу про встановлення в Україні Дня румунської мови.
Про це глава держави заявив на пресконференції у Бухаресті, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Україна цінує таку увагу та повагу Румунії, з якою ви підтримуєте наших людей. Зокрема, наших громадян, які перебувають тут, в Румунії", - сказав він.
За словами Зеленського, для розвитку гуманітарної та культурної співпраці, та в розвиток поваги між країнами він підписав указ про встановлення в Україні Дня румунської мови.
Коли відзначатимуть?
"Щорічно це буде 31 серпня. Вже в Румунії є День української мови - це 9 листопада", - зазначив глава держави.
Також обговорювали освітні питання.
"Ми готові справедливо працювати й надалі в усіх цих питаннях", - додав Зеленський.
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Але, як відповідь на запрованження української у Румунії, то виглядає нормально, хоч і від зеленського.
якщо вам соромно мовчати румунською, балакайте та спывайте молдовською