В Україні запровадять День румунської мови - 31 серпня, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський, який перебуває із візитом у Румунії повідомив про підписання указу про встановлення в Україні Дня румунської мови.

Про це глава держави заявив на пресконференції у Бухаресті, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Україна цінує таку увагу та повагу Румунії, з якою ви підтримуєте наших людей. Зокрема, наших громадян, які перебувають тут, в Румунії", - сказав він.

За словами Зеленського, для розвитку гуманітарної та культурної співпраці, та в розвиток поваги між країнами він підписав указ про встановлення в Україні Дня румунської мови.

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Коли відзначатимуть?

"Щорічно це буде 31 серпня. Вже в Румунії є День української мови - це 9 листопада", - зазначив глава держави.

Також обговорювали освітні питання.

"Ми готові справедливо працювати й надалі в усіх цих питаннях", - додав Зеленський.

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