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В Украине введут День румынского языка - 31 августа, - Зеленский. ВИДЕО

В Украине будут отмечать День румынского языка: когда?

Президент Владимир Зеленский, который находится с визитом в Румынии, сообщил о подписании указа об установлении в Украине Дня румынского языка.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Бухаресте, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Украина ценит такое внимание и уважение Румынии, с которым вы поддерживаете наших людей. В частности, наших граждан, которые находятся здесь, в Румынии", - сказал он.

По словам Зеленского, для развития гуманитарного и культурного сотрудничества, а также в развитие уважения между странами он подписал указ об установлении в Украине Дня румынского языка.

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Когда будут отмечать?

"Ежегодно это будет 31 августа. Уже в Румынии есть День украинского языка - это 9 ноября", - отметил глава государства.

Также обсуждались вопросы образования.

"Мы готовы справедливо работать и в дальнейшем по всем этим вопросам", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24547) праздник (1629) Румыния (1313) язык (3669)
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Топ комментарии
+12
Потім суахілі, і так далі, куди тільки туриста занесе.
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12.03.2026 16:22 Ответить
+9
У Румунії відзначають День української мови 9 листопада. Це свято було офіційно встановлено законом №213/2018 за ініціативи Союзу українців Румунії для підтримки культурної спадщини української меншини.
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12.03.2026 16:26 Ответить
+4
В цей день всі румунською розмовлятимуть ?
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12.03.2026 16:23 Ответить
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Потім суахілі, і так далі, куди тільки туриста занесе.
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12.03.2026 16:22 Ответить
В цей день всі румунською розмовлятимуть ?
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12.03.2026 16:23 Ответить
У Румунії відзначають День української мови 9 листопада. Це свято було офіційно встановлено законом №213/2018 за ініціативи Союзу українців Румунії для підтримки культурної спадщини української меншини.
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12.03.2026 16:26 Ответить
Мовчатимуть румунською
Але, як відповідь на запрованження української у Румунії, то виглядає нормально, хоч і від зеленського.
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12.03.2026 16:49 Ответить
румунська це таж сама молдавська.

якщо вам соромно мовчати румунською, балакайте та спывайте молдовською
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12.03.2026 18:28 Ответить
Румунська красива. Хоч не мадярська чи словацька. Хоча останньої взагалі не існує, так місцевий західний діалект гуцульської.
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12.03.2026 17:10 Ответить
Типу того
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12.03.2026 17:22 Ответить
знаю пару фраз румынским языком.красивый язык.и доьрые,приветливые люди.не то,что поляки.
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12.03.2026 18:27 Ответить
Не зрозумів, а коли буде день квартала? Аааа, він вже є - 21.04.2019.
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12.03.2026 16:39 Ответить
Ще у 2020-му році був Указ Президента №303/2020 "...про надання державного статусу релігійним святам, зокрема таким: Песах, Рош-Гашана, Ханука..." і т.п.
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12.03.2026 17:07 Ответить
Дивно, а чому тоді Міндіч і Цукерман до Ізраїлю втекли?
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12.03.2026 20:30 Ответить
Foarte bine.
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12.03.2026 16:43 Ответить
Молцумеск,домнуле)..извините за мой румынский.бывал в Румынии не раз.очень понравилась страна.добрые люди,доброе отношение.Год назад был в Сибиу-редкий по красоте город Румынии.
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12.03.2026 18:25 Ответить
Давай вже запроваджуй "день найнижчого курсу гривні" ,"день хабарника-корупціонера" і т.п.
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12.03.2026 18:16 Ответить
"Потужна діяльність" безтолкового ішака просто зашкалює!
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12.03.2026 22:11 Ответить
 
 