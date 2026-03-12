В Украине введут День румынского языка - 31 августа, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский, который находится с визитом в Румынии, сообщил о подписании указа об установлении в Украине Дня румынского языка.
Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Бухаресте, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Украина ценит такое внимание и уважение Румынии, с которым вы поддерживаете наших людей. В частности, наших граждан, которые находятся здесь, в Румынии", - сказал он.
По словам Зеленского, для развития гуманитарного и культурного сотрудничества, а также в развитие уважения между странами он подписал указ об установлении в Украине Дня румынского языка.
Когда будут отмечать?
"Ежегодно это будет 31 августа. Уже в Румынии есть День украинского языка - это 9 ноября", - отметил глава государства.
Также обсуждались вопросы образования.
"Мы готовы справедливо работать и в дальнейшем по всем этим вопросам", - добавил Зеленский.
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Але, як відповідь на запрованження української у Румунії, то виглядає нормально, хоч і від зеленського.
якщо вам соромно мовчати румунською, балакайте та спывайте молдовською