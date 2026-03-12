Украина и Румыния будут совместно производить дроны, - президент Дан

Индустрия дронов

Президент Никушор Дан заявил, что Украина и Румыния будут совместно производить дроны.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Сегодня мы подписали декларацию о стратегическом партнерстве. И это - важный момент в наших двусторонних отношениях", - подчеркнул он.

Дан рассказал, что с Зеленским разговаривали о сотрудничестве в военной сфере.

"Один из подписанных документов касается именно совместного производства дронов в Румынии", - добавил румынский лидер.

Также, по словам президента Румынии, обсуждали совместные проекты в сфере энергетики.

"Один из подписанных документов касается именно партнерства между нами в энергетической сфере", - отметил он.

Обсуждался вопрос и членства Украины в ЕС, Румыния поддерживает этот процесс.

