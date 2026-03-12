Украина и Румыния будут совместно производить дроны, - президент Дан
Индустрия дронов
Президент Никушор Дан заявил, что Украина и Румыния будут совместно производить дроны.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Сегодня мы подписали декларацию о стратегическом партнерстве. И это - важный момент в наших двусторонних отношениях", - подчеркнул он.
Дан рассказал, что с Зеленским разговаривали о сотрудничестве в военной сфере.
"Один из подписанных документов касается именно совместного производства дронов в Румынии", - добавил румынский лидер.
Также, по словам президента Румынии, обсуждали совместные проекты в сфере энергетики.
"Один из подписанных документов касается именно партнерства между нами в энергетической сфере", - отметил он.
Обсуждался вопрос и членства Украины в ЕС, Румыния поддерживает этот процесс.
