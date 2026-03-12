РУС
Новости Индустрия дронов
Украина и Румыния будут совместно производить дроны, - президент Дан

Индустрия дронов

Украина и Румыния будут совместно производить дроны

Президент Никушор Дан заявил, что Украина и Румыния будут совместно производить дроны.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Сегодня мы подписали декларацию о стратегическом партнерстве. И это - важный момент в наших двусторонних отношениях", - подчеркнул он.

Дан рассказал, что с Зеленским разговаривали о сотрудничестве в военной сфере.

"Один из подписанных документов касается именно совместного производства дронов в Румынии", - добавил румынский лидер.

Читайте: Беспилотники и наземные роботизированные системы берут российских солдат в плен, - Forbes

Также, по словам президента Румынии, обсуждали совместные проекты в сфере энергетики.

"Один из подписанных документов касается именно партнерства между нами в энергетической сфере", - отметил он.

Обсуждался вопрос и членства Украины в ЕС, Румыния поддерживает этот процесс. 

Читайте также: БПЛА от украинской компании F-Drones опередил десятки конкурентов и был отобран Пентагоном на вооружение США, - The New York Times

Румыния (322) дроны (4928) Дан Никушор (21)
Розумне і дієве рішення, тільки треба слідкувати за отими, міндічами-аброхаміями-єрмаками-банановим-чернишовим …. Бо буде, як в Україні, з 2019 року!!
показать весь комментарий
12.03.2026 16:13 Ответить
Гадаю, основне питання було про енергетику. Пустять електрику з Європи через Румунію і залишаться мадьяри на цедилку.
показать весь комментарий
12.03.2026 17:10 Ответить
 
 