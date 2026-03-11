РУС
БПЛА от украинской компании F-Drones опередил десятки конкурентов и был отобран Пентагоном на вооружение США, - The New York Times

Индустрия дронов

Пентагон отобрал на вооружение США БПЛА от украинской компании F-Drones

Компания Ukrainian Defense Drones Tech Corporation была отобрана для участия в конкурсе на получение контрактов в рамках программы Пентагона Drone Dominance Program, по которой Соединенные Штаты планируют закупить тысячи недорогих ударных беспилотников.

Об этом говорится в статье The New York Times "Украина достигла важной вехи: производство дронов без китайских компонентов"

Что известно

Как отмечают в The New York Times, Ukrainian Defense Drones Tech Corporation представляла в конкурсе дрон украинского производства от бренда F-Drones.

По данным издания, F-Drones производит ударные квадрокоптеры типа FPV, "именно такие дроны использовались чаще других беспилотников для уничтожения российской тяжелой техники. Утверждается, что F-Drones производит большинство компонентов самостоятельно, а остальные поставляют преимущественно европейские компании.

"Компания начала производство дронов в 2023 году. Изначально все ее компоненты были китайского происхождения. Однако уже в течение года компании удалось локализовать производство карбоновых рам и антенн. К 2025 году она расширила производство и начала изготавливать полетные контроллеры, регуляторы скорости, радиомодемы и системы видеопередачи. Впоследствии компания получила доступ и к технологиям производства камер, которые планирует выпускать в Европе. Сейчас же камеры закупаются у другой украинской компании, импортирующей комплектующие из Европы", - говорится в материале.

Больше о компании

По данным источников нашей редакции в украинской defense tech индустрии, F-Drones является одним из крупнейших украинских производителей fpv-дронов. Компания известна своими БПЛА F7, F10 и перехватчиками шахидов – LITAVR. Именно квадрокоптер F10, по информации редакции, планируется к поставке армии США.

По итогам 2025 года, дрон F7 признали самым результативным средством поражения на фронте. Об этом свидетельствуют данные государственной программы "Армія дронів. Бонус". В частности, этот БПЛА от F-Drones занял первое место в рейтинге по количеству поражений тяжелой техники, а также признан одним из лучших средств в категориях "больше всего поражений легкой техники", "больше всего поражений личного состава противника", "больше всего поражений FPV", "самое результативное средство в войне дронов".

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что по итогам конкурса Drone Dominance Program в список 11 компаний, отобранных для дальнейших заказов для армии США, вошла украинская компания UDD (Ukrainian Defense Drones Tech Corp).

