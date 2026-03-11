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БпЛА від української компанії F-Drones випередив десятки конкурентів та був відібраний Пентагоном на озброєння США, - The New York Times

Індустрія дронів

Пентагон відібрав на озброєння США БпЛА від української компанії F-Drones

Компанія Ukrainian Defense Drones Tech Corporation була відібрана для участі в конкурсі на отримання контрактів у рамках програми Пентагону Drone Dominance Program, за якою Сполучені Штати планують закупити тисячі недорогих ударних безпілотників.

Про це йдеться у статті The New York Times "Україна досягла важливої віхи: виробництво дронів без китайських компонентів", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначають у "The New York Times", Ukrainian Defense Drones Tech Corporation представляла у конкурсі дрон українського виробництва від бренда F-Drones.

За даними видання, F-Drones виготовляє ударні квадрокоптери типу FPV, "саме такі дрони використовувалися частіше за інші безпілотники для знищення російської важкої техніки. Стверджується, що F-Drones виробляє більшість компонентів самостійно, а решту постачають переважно європейські компанії.

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"Компанія розпочала виробництво дронів у 2023 році. Спочатку всі її компоненти були китайського походження. Однак уже протягом року компанії вдалося локалізувати виробництво карбонових рам та антен. До 2025 року вона розширила виробництво і почала виготовляти польотні контролери, регулятори швидкості, радіомодеми та системи відеопередачі. Згодом компанія отримала доступ і до технологій виробництва камер, які планує випускати в Європі. Наразі ж камери закуповуються в іншої української компанії, що імпортує комплектуючі з Європи", - йдеться в матеріалі.

Більше про компанію

За даними джерел нашої редакції в українській defense tech індустрії, F-Drones є одним з найбільших українських виробників fpv-дронів. Компанія відома своїми БпЛА F7, F10 та перехоплювачами шахедів – LITAVR. Саме квадрокоптер F10, за інформацією редакції, планується до постачання армії США.

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За підсумками 2025 року, дрон F7 визнали найрезультативнішим засобом ураження на фронті. Про це свідчать дані державної програми "Армія дронів. Бонус". Зокрема, цей БпЛА від F-Drones посів перше місце в рейтингу за кількістю уражень важкої техніки, а також визнаний одним серед найкращих засобів у категоріях "найбільше уражень легкої техніки" "найбільше уражень особового складу противника", "найбільше уражень FPV", "найрезультативніший засіб у війні дронів".

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Що передувало

Раніше повідомлялось, що за підсумками конкурсу Drone Dominance Program до переліку 11 компаній, відібраних для подальших замовлень для армії США, увійшла українська компанія UDD (Ukrainian Defense Drones Tech Corp).

Автор: 

Пентагон (1482) США (26759) дрони (8459)
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Топ коментарі
+15
Років 6 тому хто б повірив що найбагатші країни світу будуть куплять українські дрони,а НАТО будуть навчать українці,а не навпаки.
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11.03.2026 18:25 Відповісти
+10
3 роки тому у нас під Купянськом був один китайський Мавік який кацапи збили ребом на 4-му вильоті,а потім ми 2 місяці збирали на інший.3 роки назад ще основні ураження наносила артилерія,а зараз дрони.Війна змінилась кардинально.
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11.03.2026 19:01 Відповісти
+6
1. Не дешевше. 2. Тут взагалі не те щоб про дешевше. 3. от ще б своє власне угруповування розвідсупутників та коммунікаційних супутників мати. Аби не залежати від бажання чи небажання рудого лайна чи аутиста-торчка надавати відповідну інфраструктуру для військових цілей.
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11.03.2026 19:39 Відповісти
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11.03.2026 17:53 Відповісти
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11.03.2026 17:58 Відповісти
Как там у них с редкоземельными металлами?
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11.03.2026 17:59 Відповісти
Редкоземеляться
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11.03.2026 18:26 Відповісти
а що, щось хочеш сказати?
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11.03.2026 21:33 Відповісти
Ок.
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11.03.2026 18:05 Відповісти
Років 6 тому хто б повірив що найбагатші країни світу будуть куплять українські дрони,а НАТО будуть навчать українці,а не навпаки.
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11.03.2026 18:25 Відповісти
А три роки тому?
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11.03.2026 18:43 Відповісти
3 роки тому у нас під Купянськом був один китайський Мавік який кацапи збили ребом на 4-му вильоті,а потім ми 2 місяці збирали на інший.3 роки назад ще основні ураження наносила артилерія,а зараз дрони.Війна змінилась кардинально.
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11.03.2026 19:01 Відповісти
Польотні контроллери, камери і регулятори - це круто. Такими темпами після війни китайці смоктонуть тунця бо возити електронну розсипуху з України буде дешевше і на порядок швидше.
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11.03.2026 19:12 Відповісти
1. Не дешевше. 2. Тут взагалі не те щоб про дешевше. 3. от ще б своє власне угруповування розвідсупутників та коммунікаційних супутників мати. Аби не залежати від бажання чи небажання рудого лайна чи аутиста-торчка надавати відповідну інфраструктуру для військових цілей.
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11.03.2026 19:39 Відповісти
Вiдiбрана для участi y в конкурсI на получення контракта, це трошкi не то , що 'буде поставляти дрони для збройних сил'. Треба той конкурс виграти!
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11.03.2026 19:59 Відповісти
А Україна , що буде мати від цього?
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11.03.2026 20:13 Відповісти
поздоровляєм, все-таки пройшли. Це вже заявочка, навіть не заявочка, а дзвін на увесь світ про якість!
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11.03.2026 20:20 Відповісти
Невдобно вийде якщо американці почнуть питати, хто хазяїн компанії
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11.03.2026 23:14 Відповісти
це вже карти, чи ще ні?
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12.03.2026 01:39 Відповісти
 
 