Беспилотники и наземные роботизированные системы берут российских солдат в плен, - Forbes
Индустрия дронов
Украинские беспилотники и наземные роботизированные системы все чаще заставляют российских солдат складывать оружие, а иногда берут врага в плен без участия живых военных.
Как пишет Forbes, дроны и роботы становятся новыми "инструментами" на фронте, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Дебора Фейрламб, соучредительница венчурного фонда Green Flag Ventures, объясняет: "Наземные роботы уже используются в наступательных целях с установленными пулеметами, для пополнения запасов логистики и эвакуации раненых. Они уменьшают опасность для людей".
Напомним, недавно министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинские операторы дронов с помощью беспилотников взяли в плен более ста российских военных за прошедшую зиму.
