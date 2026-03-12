Беспилотники и наземные роботизированные системы берут российских солдат в плен, - Forbes

Индустрия дронов

Украинские беспилотники и наземные роботизированные системы все чаще заставляют российских солдат складывать оружие, а иногда берут врага в плен без участия живых военных.

Как пишет Forbes, дроны и роботы становятся новыми "инструментами" на фронте, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Дебора Фейрламб, соучредительница венчурного фонда Green Flag Ventures, объясняет: "Наземные роботы уже используются в наступательных целях с установленными пулеметами, для пополнения запасов логистики и эвакуации раненых. Они уменьшают опасность для людей".

Напомним, недавно министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинские операторы дронов с помощью беспилотников взяли в плен более ста российских военных за прошедшую зиму.

