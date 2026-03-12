Безпілотники і наземні роботизовані системи беруть російських солдатів у полон, - Forbes
Індустрія дронів
Українські безпілотники та наземні роботизовані системи дедалі частіше змушують російських солдатів складати зброю, а іноді беруть ворога в полон без участі живих військових.
Як пише Forbes, дрони та роботи стають новими "інструментами "на фронті, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Дебора Фейрламб, співзасновниця венчурного фонду Green Flag Ventures, пояснює: "Наземні роботи вже використовуються в наступальних цілях зі встановленими кулеметами, для поповнення запасів логістики та евакуації поранених. Вони зменшують небезпеку для людей".
Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українські оператори дронів за допомогою безпілотників взяли в полон більш як сто російських військових за минулу зиму.
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