Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони, - президент Дан

Індустрія дронів

Президент Нікушор Дан заявив, що Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони.

Про це він заявив під час пресконференції із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні ми підписали декларацію про стратегічне партнерство. І це важливий момент у наших двосторонніх відносинах", - наголосив він.

Дан розповів, що із Зеленським розмовляли про співпрацю у військовій сфері.

"Один із підписаних документів стосується саме спільного виробництва дронів у Румунії", - додав румунський лідер.

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Також, за словами президента Румунії, обговорювали спільні проєкти у сфері енергетики.

"Один із підписаних документів стосується саме партнерства між нами в енергетичній сфері", - зазначив він.

Обговорювалося питання і членства України в ЄС, Румунія підтримує цей процес.

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