Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони, - президент Дан
Індустрія дронів
Президент Нікушор Дан заявив, що Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони.
Про це він заявив під час пресконференції із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.
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"Сьогодні ми підписали декларацію про стратегічне партнерство. І це важливий момент у наших двосторонніх відносинах", - наголосив він.
Дан розповів, що із Зеленським розмовляли про співпрацю у військовій сфері.
"Один із підписаних документів стосується саме спільного виробництва дронів у Румунії", - додав румунський лідер.
Також, за словами президента Румунії, обговорювали спільні проєкти у сфері енергетики.
"Один із підписаних документів стосується саме партнерства між нами в енергетичній сфері", - зазначив він.
Обговорювалося питання і членства України в ЄС, Румунія підтримує цей процес.
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