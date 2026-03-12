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Новини Індустрія дронів
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Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони, - президент Дан

Індустрія дронів

Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони

Президент Нікушор Дан заявив, що Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони.

Про це він заявив під час пресконференції із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні ми підписали декларацію про стратегічне партнерство. І це важливий момент у наших двосторонніх відносинах", - наголосив він.

Дан розповів, що із Зеленським розмовляли про співпрацю у військовій сфері.

"Один із підписаних документів стосується саме спільного виробництва дронів у Румунії", - додав румунський лідер.

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Також, за словами президента Румунії, обговорювали спільні проєкти у сфері енергетики.

"Один із підписаних документів стосується саме партнерства між нами в енергетичній сфері", - зазначив він.

Обговорювалося питання і членства України в ЄС, Румунія підтримує цей процес. 

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Румунія (1423) дрони (8469) Дан Нікушор (32)
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Розумне і дієве рішення, тільки треба слідкувати за отими, міндічами-аброхаміями-єрмаками-банановим-чернишовим …. Бо буде, як в Україні, з 2019 року!!
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12.03.2026 16:13 Відповісти
Гадаю, основне питання було про енергетику. Пустять електрику з Європи через Румунію і залишаться мадьяри на цедилку.
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12.03.2026 17:10 Відповісти
Я взагалі пропоную і ракети разом виробляти, бо у румунів є сталелітейні заводи і сировина
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12.03.2026 17:52 Відповісти
 
 