РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8061 посетитель онлайн
Новости Зеленский прибудет в Албанию 16 мая
747 8

Президент Румынии Дан пригласил Зеленского на саммит Бухарестской девятки

Дан Никушор

Президент Румынии Никушор Дан пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие во встрече Бухарестской девятки, которая состоится в мае в Бухаресте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.

О приглашении румынский лидер заявил во время совместной пресс-конференции в Бухаресте.

"Я пригласил господина президента на встречу Бухарестской девятки, которая состоится в мае в Бухаресте", – сказал Дан.

Читайте также: В Украине введут День румынского языка - 31 августа, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский поблагодарил за приглашение и подчеркнул, что Украина ценит поддержку со стороны Румынии.

"Украина ценит такое внимание, с которым вы поддерживаете наших людей", – отметил глава государства.

Читайте также: Украина и Румыния будут совместно производить дроны, - президент Дан

Формат Бухарестской девятки был создан в 2015 году для координации сотрудничества в сфере безопасности между странами восточного фланга НАТО. В него входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва и Эстония.

В рамках этого формата проводятся встречи на уровне глав государств, а также министров иностранных дел и обороны.

Читайте: "Бухарестская девятка" призывает США увеличить присутствие своих военных в регионе

Как сообщалось, 12 марта президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Румынию.

Также ожидается, что 13 марта Зеленский посетит Париж, где проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Среди тем обсуждения – дальнейшая поддержка Украины и противодействие российскому "теневому флоту" танкеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретится с Макроном 13 марта в Париже: обсудят давление на РФ и поддержку Украины

Автор: 

Зеленский Владимир (10785) Румыния (322) Бухарестская девятка (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоч не бикувало там, у Бухаресті, нещастячко наше?...
показать весь комментарий
12.03.2026 17:22 Ответить
Твоє нещастячко сидить в бункері під кремлем - його в Бухарест не запрошують
показать весь комментарий
12.03.2026 17:33 Ответить
Чорт, то твої крівні обидва нещастячка.
А, іще одне у білому домі.
показать весь комментарий
12.03.2026 17:41 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/63364 Борислав Береза:

Фух! Я завжди казав, що коли немає факапів і є позитивні новини, то це варто підтримувати.

Ніяких різких заяв від Зеленського в Румунії не пролунало. І це добре. Про домовленості з президентом Румунії можна сказати, що вони скоріше декларативні, але якщо перейдуть хоча б частково у практичну площину, то буде чудово. Поки я не бачу ніякого негативу від візиту. Це супер.
показать весь комментарий
12.03.2026 17:36 Ответить
Цікаво, цікаво... Орбан і Фіцо не будуть заперечувати?
показать весь комментарий
12.03.2026 17:37 Ответить
Фіцо нікому не впало, а жаба можливо вже сухарями піздюлі буде закушувати.
показать весь комментарий
12.03.2026 17:52 Ответить
Нехай підготують виставку про руйнування в Україні кацапськими ракетами та шахедами - президенти країн мають ознайомитись
показать весь комментарий
12.03.2026 17:48 Ответить
може сыграет им на пианине
показать весь комментарий
12.03.2026 18:08 Ответить
 
 