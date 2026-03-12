Президент Румынии Дан пригласил Зеленского на саммит Бухарестской девятки
Президент Румынии Никушор Дан пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие во встрече Бухарестской девятки, которая состоится в мае в Бухаресте.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.
О приглашении румынский лидер заявил во время совместной пресс-конференции в Бухаресте.
"Я пригласил господина президента на встречу Бухарестской девятки, которая состоится в мае в Бухаресте", – сказал Дан.
Зеленский поблагодарил за приглашение и подчеркнул, что Украина ценит поддержку со стороны Румынии.
"Украина ценит такое внимание, с которым вы поддерживаете наших людей", – отметил глава государства.
Формат Бухарестской девятки был создан в 2015 году для координации сотрудничества в сфере безопасности между странами восточного фланга НАТО. В него входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва и Эстония.
В рамках этого формата проводятся встречи на уровне глав государств, а также министров иностранных дел и обороны.
Как сообщалось, 12 марта президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Румынию.
Также ожидается, что 13 марта Зеленский посетит Париж, где проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Среди тем обсуждения – дальнейшая поддержка Украины и противодействие российскому "теневому флоту" танкеров.
А, іще одне у білому домі.
Фух! Я завжди казав, що коли немає факапів і є позитивні новини, то це варто підтримувати.
Ніяких різких заяв від Зеленського в Румунії не пролунало. І це добре. Про домовленості з президентом Румунії можна сказати, що вони скоріше декларативні, але якщо перейдуть хоча б частково у практичну площину, то буде чудово. Поки я не бачу ніякого негативу від візиту. Це супер.