Президент Румынии Дан пригласил Зеленского на саммит Бухарестской девятки

Президент Румынии Никушор Дан пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие во встрече Бухарестской девятки, которая состоится в мае в Бухаресте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.

О приглашении румынский лидер заявил во время совместной пресс-конференции в Бухаресте.

"Я пригласил господина президента на встречу Бухарестской девятки, которая состоится в мае в Бухаресте", – сказал Дан.

Читайте также: В Украине введут День румынского языка - 31 августа, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский поблагодарил за приглашение и подчеркнул, что Украина ценит поддержку со стороны Румынии.

"Украина ценит такое внимание, с которым вы поддерживаете наших людей", – отметил глава государства.

Читайте также: Украина и Румыния будут совместно производить дроны, - президент Дан

Формат Бухарестской девятки был создан в 2015 году для координации сотрудничества в сфере безопасности между странами восточного фланга НАТО. В него входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва и Эстония.

В рамках этого формата проводятся встречи на уровне глав государств, а также министров иностранных дел и обороны.

Читайте: "Бухарестская девятка" призывает США увеличить присутствие своих военных в регионе

Как сообщалось, 12 марта президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Румынию.

Также ожидается, что 13 марта Зеленский посетит Париж, где проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Среди тем обсуждения – дальнейшая поддержка Украины и противодействие российскому "теневому флоту" танкеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретится с Макроном 13 марта в Париже: обсудят давление на РФ и поддержку Украины