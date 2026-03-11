Свириденко зустрілася із Макроном: Обговорили розвиток когенерації. ВIДЕО
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час робочого візиту до Парижа зустрілася із президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це вона повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Свириденко поінформувала Макрона про роботу зі стратегічної перебудови енергетики України та Плани енергетичної стійкості регіонів, які Уряд реалізує разом із областями та громадами.
"Один з елементів плану — розвиток когенерації. Домовилися створити спільну експертну групу за участі уповноваженого Президента Франції з відбудови України для розбудови обʼєктів розподіленої генерації, в тому числі із залученням приватного сектору", - зазначила глава уряду.
Також обговорювали наслідки російської атаки на нафтопровід "Дружба".
Свириденко заявила про амбіцію України - отримати членство в ЄС до 2027 року.
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