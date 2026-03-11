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Свириденко зустрілася із Макроном: Обговорили розвиток когенерації. ВIДЕО

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час робочого візиту до Парижа зустрілася із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це вона повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Свириденко поінформувала Макрона про роботу зі стратегічної перебудови енергетики України та Плани енергетичної стійкості регіонів, які Уряд реалізує разом із областями та громадами.

Також читайте: Франція направить військові кораблі, щоб розблокувати Ормузьку протоку, - Макрон

"Один з елементів плану — розвиток когенерації. Домовилися створити спільну експертну групу за участі уповноваженого Президента Франції з відбудови України для розбудови обʼєктів розподіленої генерації, в тому числі із залученням приватного сектору", - зазначила глава уряду.

Також обговорювали наслідки російської атаки на нафтопровід "Дружба".

Свириденко заявила про амбіцію України - отримати членство в ЄС до 2027 року.

Читайте: Кабмін продовжив дію пільгових цін на газ для виробників тепла і гарячої води до кінця вересня, – Свириденко

Автор: 

Франція (3350) Макрон Емманюель (1775) Свириденко Юлія (945)
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Прикольно буде, якщо Емманюел поведеться на молоду прем*єрку
Франція - наша !
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11.03.2026 10:44 Відповісти
А у неї хіба немає свого "галущенка", як у Гринчук?
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11.03.2026 11:09 Відповісти
Заради такого однією сосною чи стюардесою можна і пожертвувати.
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11.03.2026 11:26 Відповісти
Зі Свириденко прем`єр , як з Зеленого президент.
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11.03.2026 12:58 Відповісти
Нова баба юля всюди з папочкою ходить.Під розумну косить
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11.03.2026 12:27 Відповісти
з відбудови для розбудови...... грамотейка-членкіня.....
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11.03.2026 12:59 Відповісти
и эта себалась из Киева
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11.03.2026 13:22 Відповісти
Дай , дай , дай ? Дай , дай , дай !
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11.03.2026 15:11 Відповісти
 
 