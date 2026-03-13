Макрон про кредит ЄС для України на 90 млрд євро: Ми зробимо все можливе для його розблокування
Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що партнери з ЄС зроблять все можливе, щоб зобов’язання щодо кредиту для України у розмірі 90 мільярдів євро було виконано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Макрон заявив на спільній із українським президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Парижі.
Що відомо
"Ми зробимо все можливе, щоб кредит у розмірі 90 млрд євро, про який було домовлено, був розблокований, підтверджений. Ми все зробимо для цього", - сказав він.
Також Макрон повідомив, що загальний обсяг наданої ЄС допомоги з 2022 року "наближається до 200 млрд євро".
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що Європейська комісія прагне надати Україні кредит у 90 мільярдів євро, незважаючи на опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
- Відтак триває пошук рішення, щоб обійти його вето, оскільки в України закінчуються гроші в березні. Разом з тим європейці побоюються тиснути на прем'єр-міністра Віктора Орбана під час виборчої кампанії.
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