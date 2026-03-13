РУС
Макрон о кредите ЕС для Украины на 90 млрд евро: Мы сделаем все возможное для его разблокирования

Макрон о займе для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что партнеры из ЕС сделают всё возможное, чтобы обязательства по кредиту для Украины в размере 90 миллиардов евро были выполнены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Макрон заявил на совместной с украинским президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже.

Что известно

"Мы сделаем все возможное, чтобы кредит в размере 90 млрд евро, о котором было договорено, был разблокирован, подтвержден. Мы все сделаем для этого", — сказал он.

Также Макрон сообщил, что общий объем предоставленной ЕС помощи с 2022 года "приближается к 200 млрд евро".

Читайте: Блокировка Орбаном 90 млрд евро для Украины: Зеленский призвал ЕС разработать "план Б"

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
  • Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время предвыборной кампании.

Читайте: Фицо о блокировании 90 млрд евро для Украины: Словакия готова перенять эстафету от Венгрии

