Євросоюз ще на шість місяців продовжив санкції проти Росії

У суботу, 14 березня, Рада Європейського Союзу ще на шість місяців продовжила дію індивідуальних санкцій, запроваджених за підрив територіальної цілісності України.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Ради ЄС.

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Санкції проти 2600 фізичних та юридичних осіб

"Сьогодні Рада вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців, до 15 вересня 2026 року", - сказано в повідомленні.

Індивідуальні обмеження продовжуватимуть застосовувати щодо близько 2600 фізичних та юридичних осіб, причетних до триваючої невиправданої та неспровокованої військової агресії РФ проти України.

Зазначається, що чинні обмежувальні заходи включають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування їх активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, що входять до переліку.

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Є виключення

Водночас Рада ЄС вирішила не поновлювати у переліку двох осіб та виключити зі списку п'ятьох померлих осіб.

"ЄС, як і раніше, рішуче налаштований підтримувати та посилювати тиск на Росію, щоб вона припинила свою жорстоку загарбницьку війну та розпочала змістовні переговори щодо миру", - йдеться у заяві.

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