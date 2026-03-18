Туск отверг возможность энергетического сотрудничества с Россией

Возобновление энергетического сотрудничества с Россией невозможно по соображениям безопасности, даже на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время конференции в Гданьске.

Глава правительства подчеркнул, что энергетический кризис и война на Ближнем Востоке не могут служить поводом для возобновления сотрудничества с Россией в этой сфере.

Безопасность превыше всего

"Об этом не может быть и речи, уважаемые дамы и господа. Это вопрос безопасности. Это вопрос выживания всего западного сообщества… И я рассчитываю здесь не только на понимание, но и на полное сотрудничество наших партнеров", — подчеркнул Туск.

Он призвал международных партнеров сохранять единство и отстаивать безопасность Европы, не поддаваясь искушению возобновления энергетических связей с Кремлем.

Читайте также: Украина в обмен на помощь странам Ближнего Востока рассчитывает на взаимность по четырем направлениям, — МИД

Война с Ираном играет на руку России

Президент Зеленский подчеркнул, что война на Ближнем Востоке приносит России больше денег. За последние две недели страна-агрессор заработала около 10 миллиардов долларов.

Также украинский глава отметил, что деньги, которые РФ получит от экспорта нефти, будут направлены на войну, в частности на изготовление дронов, которые могут попасть на Ближний Восток и применяться против США и их союзников.

Ну Туск відкинув зараз,а як буде далі невідомо(Он в Бельгії з'явилися ....ну,ті що ***** готові все прастіть(((
18.03.2026 22:15 Ответить
 
 