Украина в ответ на помощь странам Ближнего Востока рассчитывает на взаимность по четырем направлениям, - МИД

Украина рассчитывает на поддержку по четырём ключевым направлениям, среди которых — политическая поддержка, ужесточение санкций против России, расширение партнерства в сфере безопасности и участие в послевоенном восстановлении в ответ на помощь странам Ближнего Востока.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге в Киеве.

Так, Тихий отметил, что только Украина располагает комплексной системой противодействия воздушным угрозам, которые сейчас исходят от Ирана в адрес государств Персидского залива и стран Ближнего Востока. Ни у кого в мире, кроме Украины, такого опыта нет.

Он сообщил, что некоторые арабские страны уже поблагодарили за практическую поддержку.

"Поэтому в этом контексте, этой поддержки, Украина, конечно, рассчитывает и на взаимность со стороны государств региона, в частности, по четырем общим направлениям", — сказал спикер.

Тихий отметил, что Украина "рассчитывает на взаимность" по следующим направлениям:

Во-первых, это усиление политической поддержки Украины.

Во-вторых, поддержка санкционной политики в отношении России и Ирана.

В-третьих, расширение практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

В-четвертых, участие в восстановлении Украины и инвестиционные проекты.

"Я думаю, позже вы увидите определенные конкретные переговоры, договоренности", — сказал Тихий.

