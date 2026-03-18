Украина в ответ на помощь странам Ближнего Востока рассчитывает на взаимность по четырем направлениям, - МИД
Украина рассчитывает на поддержку по четырём ключевым направлениям, среди которых — политическая поддержка, ужесточение санкций против России, расширение партнерства в сфере безопасности и участие в послевоенном восстановлении в ответ на помощь странам Ближнего Востока.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге в Киеве.
Украина рассчитывает на взаимность
Так, Тихий отметил, что только Украина располагает комплексной системой противодействия воздушным угрозам, которые сейчас исходят от Ирана в адрес государств Персидского залива и стран Ближнего Востока. Ни у кого в мире, кроме Украины, такого опыта нет.
Он сообщил, что некоторые арабские страны уже поблагодарили за практическую поддержку.
"Поэтому в этом контексте, этой поддержки, Украина, конечно, рассчитывает и на взаимность со стороны государств региона, в частности, по четырем общим направлениям", — сказал спикер.
О каких направлениях идет речь
Тихий отметил, что Украина "рассчитывает на взаимность" по следующим направлениям:
- Во-первых, это усиление политической поддержки Украины.
- Во-вторых, поддержка санкционной политики в отношении России и Ирана.
- В-третьих, расширение практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны.
- В-четвертых, участие в восстановлении Украины и инвестиционные проекты.
"Я думаю, позже вы увидите определенные конкретные переговоры, договоренности", — сказал Тихий.
Что этому предшествовало?
- Ранее Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.
- Украина предоставила Соединенным Штатам технологии для перехвата дронов, чтобы повысить безопасность на Ближнем Востоке.
