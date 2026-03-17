Украина отправила 201 военного эксперта по "шахедам" на Ближний Восток, - Зеленский

201 украинский военный эксперт, который будет помогать в противодействии иранским дронам, находится в регионе Ближнего Востока и Персидского залива, еще 34 - готовы к развертыванию.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления перед британским парламентом, сообщает Цензор.НЕТ.

О помощи со стороны Украины

"Это военные эксперты, которые знают, как защищаться, как помочь от дронов типа "Шахед". Наши команды уже в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии, а также направляются в Кувейт", - рассказал президент.

Он добавил, что Украина сделала это по просьбе партнеров, в частности - США, и что это, фактически, является "частью дронового соглашения", которое Украина предлагала Соединенным Штатам.

"Мы сотрудничаем с несколькими другими странами. Соглашения уже заключены. Мы не хотим, чтобы этот террор иранского режима против своих соседей увенчался успехом. Мы готовы предложить подобные соглашения всем нашим партнерам - от практического сотрудничества в сфере беспилотников до будущих оборонных альянсов. Не думаю, что кто-то захочет оставить проверенную войной силу и способность Украины за пределами своей безопасности. А если и захочет, это будет неразумно", - добавил Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.

Украина предоставила Соединенным Штатам технологии для перехвата дронов, чтобы повысить безопасность на Ближнем Востоке.

