2 600 64

Украина отправила 201 военного эксперта по "шахедам" на Ближний Восток, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

201 украинский военный эксперт, который будет помогать в противодействии иранским дронам, находится в регионе Ближнего Востока и Персидского залива, еще 34 - готовы к развертыванию. 

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления перед британским парламентом, сообщает Цензор.НЕТ.

О помощи со стороны Украины

"Это военные эксперты, которые знают, как защищаться, как помочь от дронов типа "Шахед". Наши команды уже в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии, а также направляются в Кувейт", - рассказал президент.

Он добавил, что Украина сделала это по просьбе партнеров, в частности - США, и что это, фактически, является "частью дронового соглашения", которое Украина предлагала Соединенным Штатам.

"Мы сотрудничаем с несколькими другими странами. Соглашения уже заключены. Мы не хотим, чтобы этот террор иранского режима против своих соседей увенчался успехом. Мы готовы предложить подобные соглашения всем нашим партнерам - от практического сотрудничества в сфере беспилотников до будущих оборонных альянсов. Не думаю, что кто-то захочет оставить проверенную войной силу и способность Украины за пределами своей безопасности. А если и захочет, это будет неразумно", - добавил Зеленский.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+29
Бовдур,а не президент.
показать весь комментарий
17.03.2026 19:22 Ответить
+23
Яким чином «Україна» відправила військовослужбовців за кордон без рішення Ради?
показать весь комментарий
17.03.2026 19:26 Ответить
+22
Дивлюсь звернення Зелі в парламенті Великої Британії. Шось він мені нагадує інфо-цигана
показать весь комментарий
17.03.2026 19:22 Ответить
Наганяє жуті
показать весь комментарий
17.03.2026 19:24 Ответить
Це тому, що він і є - інфоциган...
показать весь комментарий
17.03.2026 19:36 Ответить
Оманський відзвітував перед *******, щоб йому було це зараховано, як трудодень, як бакаю з ДУС кучми!?!?
показать весь комментарий
17.03.2026 19:55 Ответить
Він рекламував айпет якийсь половину виступа. Відімо має гешефт від еппла
показать весь комментарий
17.03.2026 20:04 Ответить
Спочатку ти собі кажеш "разочок гляну виступ Зеленського в британському парламенті, що тут такого", а потім раз - і ти вже надійно сидиш на телемарафоні. Краще зупинися зараз.
показать весь комментарий
17.03.2026 20:05 Ответить
Йому так там аплодували, в рота заглядали. Єдине що не кричали "бравО" та не запрошували на біс
показать весь комментарий
17.03.2026 21:51 Ответить
Да умом не блещет.Но вот что интересно этот бовдур очень популярен в Европе в частности в той же Великобритании .А о сша и говорить нечего рейтинг нелоха там выше даже чем у трампа особенно среди демократического избирателя,а демократы на следующих внеочередных выборах гарантировано выигрывают палату представителей, а возможно и сенат
показать весь комментарий
17.03.2026 21:23 Ответить
идиот! и это не Зеленский!
показать весь комментарий
17.03.2026 22:03 Ответить
А будеш на клямку сцяти! - знай наших! - Зеля
показать весь комментарий
17.03.2026 19:22 Ответить
так розумію, тут їхні навички нікому і на піаномедітатор не потрібні...
показать весь комментарий
17.03.2026 19:23 Ответить
Ага, у нас кацапські шахеди барабашки збивають.
показать весь комментарий
17.03.2026 19:30 Ответить
по паспортах прикритя...
показать весь комментарий
17.03.2026 19:33 Ответить
наказом імператора зебіла першого
показать весь комментарий
17.03.2026 19:34 Ответить
Єрмак відправив
показать весь комментарий
17.03.2026 20:06 Ответить
якщо Сам Єрмак відправив, то куди бідному зе дітися?
показать весь комментарий
17.03.2026 20:08 Ответить
все просто...
спочатку арабам продали антішахедові дрони,
потім виявилось, що без програмого забезпечення,
а щоб не було "Охрана, отмена",
відправили дронарів, щоб ті доставили софт і показали як їх користуватися

а про військовослужбовців то Зеля британському парламенту набрехав, щоб йому поаплодували трохи
показать весь комментарий
17.03.2026 19:35 Ответить
А навіщо її питати, що скажуть то і зробить, інакше фронт, або карна справа
показать весь комментарий
17.03.2026 19:35 Ответить
Ой, не факт! Вони ж, там в Раді, втомилися і бідкаються: зарплатні не вистачає...
А як лідОр племені хизувався, що всіх майже особисто відбирав і що всі - "новиє ліца, які зламають систему".
"Система" зламана (але запас міцності, закладений "баригами" ще дозволяє їй функціонувати), "новиє ліца" "прібарахлілісь" непадєцкі, а "боротьба з корупцією" вийшла на міжгалактичний рівень - її очолює найвеличніший лідОр Всесвіту!
показать весь комментарий
17.03.2026 19:45 Ответить
Так всім відомо, що конституція на паузі
показать весь комментарий
17.03.2026 19:52 Ответить
Так само, як відправили на Курську операцію.
Зеленський тупнув ножкою і сказав:"Надо!"
Переляканий Сирський відповів:"Есть!".
А на Україну і ЗСУ йому давно пох.й!
Головне свою жопу вберегти.
показать весь комментарий
17.03.2026 20:51 Ответить
Відкрий оченьки свої. Влада узурпована з 2019 року. Зеленський цар всея України і захисник земель Палестинських і Ізраїльських Боневтік Оманський Херсампіду Какаяразница.
показать весь комментарий
17.03.2026 21:33 Ответить
Як-як? Акі самодєржєц! У 1919-му, на другому році війни https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ubivstvo-oleksandra-ii-yak-ukrajinskiy-naukovec-kibalchich-dopomig-pidirvati-carya-batyushku-50494060.html російський імператор Ніколай II скерував 45 тис. солдатів й офіцерів на підмогу Франції та Британії на Західний фронт Понад 40% цих https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/chorna-pihota-yak-prohodila-totalna-mobilizaciya-v-ukrajini-pid-chas-drugoji-svitovoji-viyni-50386913.html мобілізованих, що потрапили на найпекельніші ділянки фронту, були з України.
От Зєлєнскій прикинувся шлангом повторив.
показать весь комментарий
17.03.2026 22:04 Ответить
коли гундоса зе!гніда відкриває рота, туди хочеться висцятись!!!!
невиліковне самозакохане тупе падло!
показать весь комментарий
17.03.2026 19:27 Ответить
Небритий інфоциган
показать весь комментарий
17.03.2026 19:29 Ответить
Ти якої країни президент України чи Ізраїлю ?,коли ворог щоночі нищить Україну а цей недопрезидент переживає за трампа з ізраїлем
показать весь комментарий
17.03.2026 19:30 Ответить
Взагалі то...дурню повну сказав!
показать весь комментарий
17.03.2026 19:31 Ответить
Наш ворог, мабуть, киває п'ятами, не чуючи ніг, можна захисників України відправляти у відрядження за кордон?
Немає у шейхів таких грошей, щоб вони їх замінили на фронті.
показать весь комментарий
17.03.2026 19:32 Ответить
Нафіга? То не наша війна.
показать весь комментарий
17.03.2026 19:33 Ответить
Почему .Шахеды по нам бьют иранского производства и на первых порах кацапов ими пользоваться учить приезжали иранские инструкторы.Этих инструкторов зсу даже забаранили в каком то сарае в крыму была такая новость
показать весь комментарий
17.03.2026 21:28 Ответить
Шахеди вже давно росіянського виробництва. А як бути з тим, що ізраїль у свій час ліцензував свої дрони русні? Вони теж вбивають наших людей.

Не треба лізти в ще один конфлікт, особливо якщо ми від того нічого не отримаємо. Якщо ізраїль дасть нам ядерні технології - можна подумати.

---

Мій з геміні план виправлення ситуації в Україні:
https://censor.net/ua/forum/3604191/**********-********-v-2100-rotsi
показать весь комментарий
17.03.2026 21:34 Ответить
Не Україна відправила, а ти. Інші президенти розумніші, або думаєш, що вони теж відправили б, якби в них була війна.
показать весь комментарий
17.03.2026 19:33 Ответить
плять."зепоцріот" рубає сук,на котрому сам сидить....офшорам "зезедента" можливо найближчим часом буде пі пі пі пе пе пе зда.
показать весь комментарий
17.03.2026 19:34 Ответить
А хто дозволив? зРада?
показать весь комментарий
17.03.2026 19:35 Ответить
У мене є iPad, на якому в режимі реального часу можна бачити кожну ціль в небі, ситуацію на фронті і навіть кожного вбитого ворога, - Зеленський
показать весь комментарий
17.03.2026 19:36 Ответить
iPadlo...
показать весь комментарий
17.03.2026 19:38 Ответить
Сирок мабуть йому вже оточення москви намалював)
показать весь комментарий
17.03.2026 19:53 Ответить
Він відправив,залишивши міста та інфраструктуру,без чималих засобів антидронового захисту.
Можливо,ще є кілька підписів,які навіть не згадуються,але це деструктивний захід в сфері оборони своєї країни,оплесків все одно вже не отримуватиме.
показать весь комментарий
17.03.2026 19:36 Ответить
А навіщо в Україні експерти з "Шахедів"? Війна ж скінчилася з кацапами. Всі на шашлики.
показать весь комментарий
17.03.2026 19:39 Ответить
Якщо це 201полковників з Києва, то для оборони України це страшно, а може навіть і краще.
показать весь комментарий
17.03.2026 19:40 Ответить
Просто цікаво, хто 201 ?
показать весь комментарий
17.03.2026 19:43 Ответить
ще б може дві-три бригади зніме з фронту..і на Схід..
показать весь комментарий
17.03.2026 19:46 Ответить
Від Штатів ти отримаєшь собачий пеніс, бо Трамп з тобою справ не хоче мати. Оно конечно можно посадити за кермо бусіка хенерала СБУ та загрузити в нього золотішко від арабів, це так. Золото воно дорожче життя українців, тут ти послідовний.
показать весь комментарий
17.03.2026 19:50 Ответить
А нам вони шось відправили чи відправлять?
показать весь комментарий
17.03.2026 19:51 Ответить
Ага, догонять й ще раз відправлять!
показать весь комментарий
17.03.2026 20:21 Ответить
За послаблення обороноздатності України і втягування її у чужу війну зеленськогослід судити за державну зраду!
показать весь комментарий
17.03.2026 19:51 Ответить
100%
показать весь комментарий
17.03.2026 19:57 Ответить
201? Чи не забагато? А хто залишиться працювати з кацапами на Донбасi?
показать весь комментарий
17.03.2026 19:52 Ответить
А за чий рахунок гулянка ?
показать весь комментарий
17.03.2026 19:55 Ответить
Цар зеленський здав у аренду своїх військових кріпаків. Здав без згоди ВР про направлення військових за кордон у зону бойових дій.
показать весь комментарий
17.03.2026 21:26 Ответить
Потрібно прямо сказати----ІНСТРУКТОРИ ОПЕРАТОРИ.а не займатись словоблудієм Це,щоб не було питань по узгодженню з ВРУ. Але ще головніше питання---обломки безпілотника вчора впали в центрі Києва--площа НЕЗАЛЕЖНОСТІ То в нас все гаразд з захистом неба в тилу ,вже не говорячи про фронт ? Хто відповість за смерть мирних людей і дітей в тилу????
показать весь комментарий
17.03.2026 20:01 Ответить
Рідкісне самозакохане тріпло!
показать весь комментарий
17.03.2026 20:11 Ответить
Краще б відправила цього безтолкового мудака без права повернення.
показать весь комментарий
17.03.2026 20:38 Ответить
А за парламент диктатор забув
показать весь комментарий
17.03.2026 21:00 Ответить
Таке враження що в нас війна закінчилась... Ідіот зелений...
показать весь комментарий
17.03.2026 21:03 Ответить
Ти не лох, ти дебил. Ще список по прізвищам і місцю мешкання оприлюдни.
показать весь комментарий
17.03.2026 21:23 Ответить
2 пiхотнi роти.
показать весь комментарий
17.03.2026 21:27 Ответить
Гарного презЕдента нам зелене стадо обрало. Україна відправила 201 військового експерта з "Шахедів" на Близький Схід \ що дорівнює знищенню сотень а то й тисяч об'єктів в Україні..сотень загиблих українців.. Але наш, один з найвеличниших лідерів світу, переймається долею країн близького сходу. Дякуємо вам, довбойоби., за ваш вибір.
показать весь комментарий
17.03.2026 21:38 Ответить
Зеленський відправив людей, щоб зменшити витрати зенітних ракет на Близькому Сході. Щоб потім не стояти в черзі разом з арабами на американські ракети.
показать весь комментарий
17.03.2026 22:04 Ответить
Чому просто не сказати:"Україна відправила..." ,а не називати кількість,куди?Здається у ЗЕленського чьос з язиком,бо за зубами він не тримається.Язик мій ,ворог мій.
показать весь комментарий
17.03.2026 22:09 Ответить
 
 