Украина отправила 201 военного эксперта по "шахедам" на Ближний Восток, - Зеленский
201 украинский военный эксперт, который будет помогать в противодействии иранским дронам, находится в регионе Ближнего Востока и Персидского залива, еще 34 - готовы к развертыванию.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления перед британским парламентом, сообщает Цензор.НЕТ.
О помощи со стороны Украины
"Это военные эксперты, которые знают, как защищаться, как помочь от дронов типа "Шахед". Наши команды уже в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии, а также направляются в Кувейт", - рассказал президент.
Он добавил, что Украина сделала это по просьбе партнеров, в частности - США, и что это, фактически, является "частью дронового соглашения", которое Украина предлагала Соединенным Штатам.
"Мы сотрудничаем с несколькими другими странами. Соглашения уже заключены. Мы не хотим, чтобы этот террор иранского режима против своих соседей увенчался успехом. Мы готовы предложить подобные соглашения всем нашим партнерам - от практического сотрудничества в сфере беспилотников до будущих оборонных альянсов. Не думаю, что кто-то захочет оставить проверенную войной силу и способность Украины за пределами своей безопасности. А если и захочет, это будет неразумно", - добавил Зеленский.
Что предшествовало?
- Ранее Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.
- Украина предоставила Соединенным Штатам технологии для перехвата дронов, чтобы повысить безопасность на Ближнем Востоке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
спочатку арабам продали антішахедові дрони,
потім виявилось, що без програмого забезпечення,
а щоб не було "Охрана, отмена",
відправили дронарів, щоб ті доставили софт і показали як їх користуватися
а про військовослужбовців то Зеля британському парламенту набрехав, щоб йому поаплодували трохи
А як лідОр племені хизувався, що всіх майже особисто відбирав і що всі - "новиє ліца, які зламають систему".
"Система" зламана (але запас міцності, закладений "баригами" ще дозволяє їй функціонувати), "новиє ліца" "прібарахлілісь" непадєцкі, а "боротьба з корупцією" вийшла на міжгалактичний рівень - її очолює найвеличніший лідОр Всесвіту!
Зеленський тупнув ножкою і сказав:"Надо!"
Переляканий Сирський відповів:"Есть!".
А на Україну і ЗСУ йому давно пох.й!
Головне свою жопу вберегти.
От Зєлєнскій
прикинувся шлангомповторив.
невиліковне самозакохане тупе падло!
Немає у шейхів таких грошей, щоб вони їх замінили на фронті.
Не треба лізти в ще один конфлікт, особливо якщо ми від того нічого не отримаємо. Якщо ізраїль дасть нам ядерні технології - можна подумати.
---
Мій з геміні план виправлення ситуації в Україні:
https://censor.net/ua/forum/3604191/**********-********-v-2100-rotsi
Можливо,ще є кілька підписів,які навіть не згадуються,але це деструктивний захід в сфері оборони своєї країни,оплесків все одно вже не отримуватиме.