Представители нескольких стран обращались к Залужному за консультациями по вопросам обороны, - СМИ

Несколько стран обращались за консультациями к Залужному: что известно?

В течение последних двух лет представители Израиля и Саудовской Аравии обращались к бывшему главнокомандующему ВСУ и послу в Великобритании Валерию Залужному за консультациями по вопросам обороны.

Об этом пишет издание NV со ссылкой на источники в дипломатическом корпусе, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Залужному поступают запросы. В 2024 году это была Саудовская Аравия - они хотели, чтобы он разработал для них оборонную стратегию, предлагали большие деньги. В 2025 году обращались из Израиля и представители некоторых европейских стран - спрашивали о помощи в разработке оборонных доктрин", - говорит собеседник.

По словам источника, Залужный отказался, поскольку не собирается покидать работу в посольстве в Лондоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупнейшая нефтяная компания в мире договаривается о покупке украинских дронов-перехватчиков, – WSJ (обновлено)

У Залужного информацию подтвердили

В комментарии СМИ медиа-советник Залужного Оксана Тороп подтвердила запросы к экс-главнокомандующему от иностранных государств.

"К нему регулярно поступают различные предложения об участии в проектах и мероприятиях в сфере безопасности, ведь людей с таким уровнем знаний и опыта в мире не так много", - отметила она.

В то же время, советница добавила, что на сегодняшний день для Залужного дипломатическая работа является приоритетом.

"И решение об участии в тех или иных проектах он принимает с учетом именно этого приоритета", - подытожила Тороп.

Читайте: Залужный встретился с Келлогом: говорили о войне и мире. ФОТО

от так. не до недогетьмана.
17.03.2026 16:45 Ответить
так, а шо пан генерал батько залужний знає про війну?
оно, найдосвідченіший гундосий голобородько зі своїм стратегом розвідником вертолітником та диверсантом люсєй арестовічем та головорізом татаровим всіх чеченців перебили та зірвали всі весняні, літні, осінні та зимні наступи!!!!
17.03.2026 16:47 Ответить
Я їх називаю : голий бородько і Люся Обдристович.
17.03.2026 17:24 Ответить
Шана. Честь!
Он у західних ресурсах Залізного вікінгом малюють.
17.03.2026 16:52 Ответить
Дивно! А чого не до Зєлєнского? 🤔Брєзгуют, чи марахвон зелений не дивляться? 🤔
17.03.2026 17:00 Ответить
нужно было к татарову идти на поклон, он бы рассказал как собирать комромат валить кадыровцев. а дэрьмак бы личные треннинги проводил в спортзале показывая на личном примере что с ним делали
17.03.2026 17:01 Ответить
"...адже людей з таким рівнем знань і досвіду у світі не так багато"...

А наш потужний цього не розумів і не зрозуміє ніколи, бо для цього нарциса на першому місці - його власний рейтинг і слава.
17.03.2026 17:05 Ответить
Так-так..... він розповість їм, як посилати елітних штурмів на минні поля.
17.03.2026 17:10 Ответить
Штурми на мінні поля направив Верховний головнокомандувач і його начальник єрмак, передавши перед цим план наступу в Росію. Також майже рік розповідали про наступ на всіх марафонах.
17.03.2026 17:31 Ответить
Не до зелі і єлдака.
Вони знають хто справді вміє і розуміє
Це українці ненавидять розумних, намагаються ****** їх брудом, натомість підносять ідіотів
17.03.2026 17:14 Ответить
такого Головнокомандувача ЗСУ проє..лі !
ми з вами !
всі разом !
бо жоден пальцем НЕ поворухнув щоб стати на його захист проти ЗЄльоного.

17.03.2026 17:22 Ответить
 
 