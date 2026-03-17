Представители нескольких стран обращались к Залужному за консультациями по вопросам обороны, - СМИ

В течение последних двух лет представители Израиля и Саудовской Аравии обращались к бывшему главнокомандующему ВСУ и послу в Великобритании Валерию Залужному за консультациями по вопросам обороны.

Об этом пишет издание NV со ссылкой на источники в дипломатическом корпусе, передает Цензор.НЕТ.

"Залужному поступают запросы. В 2024 году это была Саудовская Аравия - они хотели, чтобы он разработал для них оборонную стратегию, предлагали большие деньги. В 2025 году обращались из Израиля и представители некоторых европейских стран - спрашивали о помощи в разработке оборонных доктрин", - говорит собеседник.

По словам источника, Залужный отказался, поскольку не собирается покидать работу в посольстве в Лондоне.

У Залужного информацию подтвердили

В комментарии СМИ медиа-советник Залужного Оксана Тороп подтвердила запросы к экс-главнокомандующему от иностранных государств.

"К нему регулярно поступают различные предложения об участии в проектах и мероприятиях в сфере безопасности, ведь людей с таким уровнем знаний и опыта в мире не так много", - отметила она.

В то же время, советница добавила, что на сегодняшний день для Залужного дипломатическая работа является приоритетом.

"И решение об участии в тех или иных проектах он принимает с учетом именно этого приоритета", - подытожила Тороп.

