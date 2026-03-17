Представители нескольких стран обращались к Залужному за консультациями по вопросам обороны, - СМИ
В течение последних двух лет представители Израиля и Саудовской Аравии обращались к бывшему главнокомандующему ВСУ и послу в Великобритании Валерию Залужному за консультациями по вопросам обороны.
Об этом пишет издание NV со ссылкой на источники в дипломатическом корпусе, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Залужному поступают запросы. В 2024 году это была Саудовская Аравия - они хотели, чтобы он разработал для них оборонную стратегию, предлагали большие деньги. В 2025 году обращались из Израиля и представители некоторых европейских стран - спрашивали о помощи в разработке оборонных доктрин", - говорит собеседник.
По словам источника, Залужный отказался, поскольку не собирается покидать работу в посольстве в Лондоне.
У Залужного информацию подтвердили
В комментарии СМИ медиа-советник Залужного Оксана Тороп подтвердила запросы к экс-главнокомандующему от иностранных государств.
"К нему регулярно поступают различные предложения об участии в проектах и мероприятиях в сфере безопасности, ведь людей с таким уровнем знаний и опыта в мире не так много", - отметила она.
В то же время, советница добавила, что на сегодняшний день для Залужного дипломатическая работа является приоритетом.
"И решение об участии в тех или иных проектах он принимает с учетом именно этого приоритета", - подытожила Тороп.
оно, найдосвідченіший гундосий голобородько зі своїм стратегом розвідником вертолітником та диверсантом люсєй арестовічем та головорізом татаровим всіх чеченців перебили та зірвали всі весняні, літні, осінні та зимні наступи!!!!
Он у західних ресурсах Залізного вікінгом малюють.
собирать комроматвалить кадыровцев. а дэрьмак бы личные треннинги проводил в спортзале показывая на личном примере что с ним делали
А наш потужний цього не розумів і не зрозуміє ніколи, бо для цього нарциса на першому місці - його власний рейтинг і слава.
Вони знають хто справді вміє і розуміє
Це українці ненавидять розумних, намагаються ****** їх брудом, натомість підносять ідіотів
ми з вами !
всі разом !
бо жоден пальцем НЕ поворухнув щоб стати на його захист проти ЗЄльоного.
