РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11735 посетителей онлайн
Новости Фото Доверие к Залужному
4 453 22

Залужный встретился с Келлогом: говорили о войне и мире. ФОТО

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный имел возможность пообщаться с Китом Келлогом.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

О чем говорили?

По словам Залужного, они говорили о войне и мире, об ответственности за принятие решений и о том, какой должна быть безопасность будущего.

"Прочные отношения строятся не только на интересах, но и на доверии, опыте и общем понимании того, за что стоит бороться. Спасибо за содержательную беседу и поддержку Украины", - добавил Залужный.

Залужный и Келлог

Читайте также: Телеграм-канал "Штаб Залужного" не имеет никакого отношения к Залужному и распространяет фейки, - медиа-советник Тороп

Что предшествовало?

Ранее Келлог заявил, что ушел из администрации Трампа, чтобы свободнее комментировать войну РФ против Украины.

Читайте также: Инвестфонд, посвященный восстановлению Украины, запустили на одной из крупнейших мировых фондовых бирж, - Залужный

Автор: 

Залужный Валерий (741) Келлог Кит (260)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
такі Келлог Людина Совісті та Правди ❤️ , а Залужний Генерал Красава !!! ...
показать весь комментарий
15.03.2026 10:27 Ответить
+18
Ішак цього вже, мабуть, не стерпів би рік назад. Але зараз ситуація не на користь обкуреного.
показать весь комментарий
15.03.2026 10:28 Ответить
+14
Це мабуть один із послів від України, який на своєму місці. Він, Залужний, був ідеальним Головком, але чотирижди ухилянт із ненависті до нього і ЗСУ звільнив його, мабуть щоб не добивали ''другу'' армію світу?
показать весь комментарий
15.03.2026 11:08 Ответить

Загрузка...

 
 