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Залужный встретился с Келлогом: говорили о войне и мире. ФОТО
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный имел возможность пообщаться с Китом Келлогом.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
О чем говорили?
По словам Залужного, они говорили о войне и мире, об ответственности за принятие решений и о том, какой должна быть безопасность будущего.
"Прочные отношения строятся не только на интересах, но и на доверии, опыте и общем понимании того, за что стоит бороться. Спасибо за содержательную беседу и поддержку Украины", - добавил Залужный.
Что предшествовало?
Ранее Келлог заявил, что ушел из администрации Трампа, чтобы свободнее комментировать войну РФ против Украины.
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+20 Luiza
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+18 Олексій Гедз #501597
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+14 Kozyuk
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