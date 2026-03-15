Залужный встретился с Келлогом: говорили о войне и мире. ФОТО

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный имел возможность пообщаться с Китом Келлогом.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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О чем говорили?

По словам Залужного, они говорили о войне и мире, об ответственности за принятие решений и о том, какой должна быть безопасность будущего.

"Прочные отношения строятся не только на интересах, но и на доверии, опыте и общем понимании того, за что стоит бороться. Спасибо за содержательную беседу и поддержку Украины", - добавил Залужный.

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Что предшествовало?

Ранее Келлог заявил, что ушел из администрации Трампа, чтобы свободнее комментировать войну РФ против Украины.

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