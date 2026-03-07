РУС
Телеграм-канал "Штаб Залужного" никакого отношения к Залужному не имеет и распространяет фейки, - медиа-советник Тороп

Залужный отверг обвинения в подрыве "Северных потоков"

В сети распространяют фейковый телеграм-канал, который якобы связан с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. На самом деле он не имеет к нему никакого отношения, а информация там является ложной.

Об этом сообщила медиа-советник Залужного Оксана Тороп в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые СМИ меня не раз спрашивали, что это за канал "Штаб Залужного" и является ли он настоящим. Я всем отвечаю: "Нет. Это фейк. Никакого отношения к Залужному этот канал не имеет". И уважаемые СМИ эти фейки не распространяют", - говорится в сообщении.

Распространение лжи

"Но есть телеграмма. Популярные каналы стабильно распространяют ложь. Мой номер телефона найти не сложно, я всегда отвечаю. В том числе в соцсетях. Но зачем спрашивать, когда задача стоит дискредитировать. Это же удобно - распространить фейк, получить деньги или бронирование. Очень критическая инфраструктура. Только для кого? Кто-то это все пишет, ведет, модерирует - кто-то за это платит. Лучше бы на ВСУ задонатили, или генераторы закупили в школы и садики. 5-й год, а с этим до сих пор большая беда... Пишите, звоните, спрашивайте. Все расскажу. Не дайте себя использовать и обмануть. Особенно сейчас. Слишком большая цена", - добавила она.

Штаб Залужного

дезинформация (76) Залужный Валерий (442)
+15
Це тільки початок. Пізніше Залужний брата вб'є, збагатиться на краві і виявиться вальцманом
показать весь комментарий
07.03.2026 09:43 Ответить
+9
в'єтнам дєтка....
показать весь комментарий
07.03.2026 09:49 Ответить
+8
Ішак ще на щось сподівається! Нари біля параші - заслужене місце обкуреного ішака та його зеленої банди.
показать весь комментарий
07.03.2026 09:54 Ответить
Це тільки початок. Пізніше Залужний брата вб'є, збагатиться на краві і виявиться вальцманом
показать весь комментарий
07.03.2026 09:43 Ответить
ви бо ри
показать весь комментарий
07.03.2026 09:43 Ответить
кандідати під......ри,кличко2.0 на старті,.......це мабуть останні в цій історії,бо ця країна вже просто не переживе ще одного дегенерата
показать весь комментарий
07.03.2026 09:55 Ответить
Мене зацікавила кількість підписників цих каналів - майже 7 мільйонів, плюс ще десяток каналів їм подібних та всяких позитивних блогерів, а ще ж єдиний марафон...
Печально!
Печально!
показать весь комментарий
07.03.2026 09:47 Ответить
в'єтнам дєтка....
показать весь комментарий
07.03.2026 09:49 Ответить
Ага,дураків війна не вибила
показать весь комментарий
07.03.2026 10:04 Ответить
Зате цей гавноканал має стосунок до жОПи.
показать весь комментарий
07.03.2026 09:48 Ответить
до фсб 3,14дерації має безпосереднє відношення.
показать весь комментарий
07.03.2026 10:23 Ответить
Ось через це підкацапний Тєлєграм зелена влада закрити не дасть. Навіть попри те, що всі навідники кацапських ракет на українські міста, лікарні, школи, будинки, ферми, всі диверсанти-підривники знаходять "роботу" саме в Тєлєграмі. І щоразу - більше, оскільки зелені зробили людей бідними, обкрадаючи їх кожного дня, кожної хвилини.
показать весь комментарий
07.03.2026 09:48 Ответить
Язиком ляпати - не телеграми закривати.
показать весь комментарий
07.03.2026 10:13 Ответить
От і ляпають. А ракети летять, закладуи вибухають, люди гинуть і стають каліками.
показать весь комментарий
07.03.2026 10:18 Ответить
маєш на увазі "зеленого говоруна " .котрий з 2019 року шкоди .для України і її народу наробив так само.як її роблять зовнішні вороги ???
показать весь комментарий
07.03.2026 10:26 Ответить
чому ж не закриють? українська делегація спільно з російською на наступному етапі перемовин будуть обговорювати спільні кроки по блокуванню телеграма.
показать весь комментарий
07.03.2026 10:25 Ответить
Звичайно. Бо зелена українська і кацапська делегації тяжіють до одного центру. Дещо вам поясню - кацапи закривають Тєлєграм для свого бидла, бо серед нього наші спецслужби на тому ж Тєлєграмі вербують таких же виконавців для диверсій ща гроші, тільки масштаби непорівнювані. В той же час їхні військоаі, силовики і думаюча еліта доступ мати буде. Тому не треба з Дурова робити великого волелюбця, а з платформи, призначеної для тих, хто вмвє фільтрувпти новини - джерело правди, оскільки я особисто впевнений, що відсотків 50 тут - абсолютена брехня, а ще 35 - маніпуляція. Прихильники Тєлєграм нагадують мені трохи наркозалежних, а трохи ігроманів, особливо на реакцію, коли у них забирають те, від чого вони залежать - істерика, психоз і скандали.
показать весь комментарий
07.03.2026 10:40 Ответить
як ти відфільтруєш правду, якщо джерело ьуде тільки одне - телемарафон? звідки ти інфу візьмеш? в телеграмі прочитаєш? ти еліта, у якої доступ буде?
показать весь комментарий
07.03.2026 10:43 Ответить
Я не дивлюся і ніколи не дивився телемарафон. 😊 А інформацію черпаю на платформах, які не контролюються кацапами і де за аідверту брехню банять.
показать весь комментарий
07.03.2026 10:45 Ответить
це де такі платформи? назви хоча б одненьку
показать весь комментарий
07.03.2026 10:46 Ответить
Ішак ще на щось сподівається! Нари біля параші - заслужене місце обкуреного ішака та його зеленої банди.
показать весь комментарий
07.03.2026 09:54 Ответить
наївний,35 років малювали результати і прокатувало,чим в цей раз гірший????підеш на майдан відстоювати свій вибір???
показать весь комментарий
07.03.2026 10:38 Ответить
Типове використання зелупнями чужих бре6дів для свого заробітчанства на Українцях!! Знають, падли, що гадять…
В Сирії з таким лайном, все врегулювали вірьовкою!
В Сирії з таким лайном, все врегулювали вірьовкою!
показать весь комментарий
07.03.2026 10:00 Ответить
так що тебе стримує???зкинь з себе обмеження,будь собою,покажи приклад -народ підтягнеться,вірьовок ми тобі купимо,будеш новим міссією,дамо тобі гарем з фуріями і гарну мінімальну пенсію...
показать весь комментарий
07.03.2026 10:43 Ответить
Телеграм наше всьо!
Тільки анонімні телеграм кАнали!
Зеленський і ОП двома руками "За".

Подивимося чи буде це розганяти орденоносиця на г+г Наталя "Скабєєва" Мосейчук, та що буде говорити про це найвеличніший ку-ку-рі-ку 🐓 України.
показать весь комментарий
07.03.2026 10:06 Ответить
Телеграм це не Т2 телебачення, де Осел захотів - прибрав всі опозиційні канали, залишив тільки марафон для бидла та квартал95, теж для бидла.
Тут, в телеграмі, так не спрацює. Перемикайся між каналами скільки хочеш, читай що хочеш, аналізуй, роби висновки.
Це і є свобода преси, яку не здатна контролювати влада.
Оце і бісить різних подоляків міндічей політтехнологів кварталу95, кловунарню, яка захопила владу.
показать весь комментарий
07.03.2026 10:23 Ответить
медіарадниця у кожного посла є?
показать весь комментарий
07.03.2026 10:26 Ответить
 
 