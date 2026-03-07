Телеграм-канал "Штаб Залужного" никакого отношения к Залужному не имеет и распространяет фейки, - медиа-советник Тороп
В сети распространяют фейковый телеграм-канал, который якобы связан с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. На самом деле он не имеет к нему никакого отношения, а информация там является ложной.
Об этом сообщила медиа-советник Залужного Оксана Тороп в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Уважаемые СМИ меня не раз спрашивали, что это за канал "Штаб Залужного" и является ли он настоящим. Я всем отвечаю: "Нет. Это фейк. Никакого отношения к Залужному этот канал не имеет". И уважаемые СМИ эти фейки не распространяют", - говорится в сообщении.
Распространение лжи
"Но есть телеграмма. Популярные каналы стабильно распространяют ложь. Мой номер телефона найти не сложно, я всегда отвечаю. В том числе в соцсетях. Но зачем спрашивать, когда задача стоит дискредитировать. Это же удобно - распространить фейк, получить деньги или бронирование. Очень критическая инфраструктура. Только для кого? Кто-то это все пишет, ведет, модерирует - кто-то за это платит. Лучше бы на ВСУ задонатили, или генераторы закупили в школы и садики. 5-й год, а с этим до сих пор большая беда... Пишите, звоните, спрашивайте. Все расскажу. Не дайте себя использовать и обмануть. Особенно сейчас. Слишком большая цена", - добавила она.
Печально!
В Сирії з таким лайном, все врегулювали вірьовкою!
Тільки анонімні телеграм кАнали!
Зеленський і ОП двома руками "За".
Подивимося чи буде це розганяти орденоносиця на г+г Наталя "Скабєєва" Мосейчук, та що буде говорити про це найвеличніший ку-ку-рі-ку 🐓 України.
Тут, в телеграмі, так не спрацює. Перемикайся між каналами скільки хочеш, читай що хочеш, аналізуй, роби висновки.
Це і є свобода преси, яку не здатна контролювати влада.
Оце і бісить різних подоляків міндічей політтехнологів кварталу95, кловунарню, яка захопила владу.