Телеграм-канал "Штаб Залужного" никакого отношения к Залужному не имеет и распространяет фейки, - медиа-советник Тороп

В сети распространяют фейковый телеграм-канал, который якобы связан с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. На самом деле он не имеет к нему никакого отношения, а информация там является ложной.

Об этом сообщила медиа-советник Залужного Оксана Тороп в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые СМИ меня не раз спрашивали, что это за канал "Штаб Залужного" и является ли он настоящим. Я всем отвечаю: "Нет. Это фейк. Никакого отношения к Залужному этот канал не имеет". И уважаемые СМИ эти фейки не распространяют", - говорится в сообщении.

Распространение лжи

"Но есть телеграмма. Популярные каналы стабильно распространяют ложь. Мой номер телефона найти не сложно, я всегда отвечаю. В том числе в соцсетях. Но зачем спрашивать, когда задача стоит дискредитировать. Это же удобно - распространить фейк, получить деньги или бронирование. Очень критическая инфраструктура. Только для кого? Кто-то это все пишет, ведет, модерирует - кто-то за это платит. Лучше бы на ВСУ задонатили, или генераторы закупили в школы и садики. 5-й год, а с этим до сих пор большая беда... Пишите, звоните, спрашивайте. Все расскажу. Не дайте себя использовать и обмануть. Особенно сейчас. Слишком большая цена", - добавила она.

