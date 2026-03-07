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Новини Довіра до Залужного
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Телеграм- канал "Штаб Залужного" ніякого стосунку до Залужного не має і поширює фейки, - медіарадниця Тороп

Залужний відкинув звинувачення у підриві "Північних потоків"

У мережі поширюють фейковий телеграм-канал, який нібито пов’язаний із колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Насправді він не має жодного стосунку до нього, а інформація там є неправдивою.

Про це повідомила медіарадниця Залужного Оксана Тороп у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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"Поважні ЗМІ мене не раз питали, що це за канал "Штаб Залужного" і чи він справжній. Я всім відповідаю: "Ні. Це фейк. Ніякого стосунку до Залужного цей канал не має". І поважні ЗМІ ці фейки не розповсюджують", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Україна та Велика Британія запустили роботу спільної комісії з питань культури, - Залужний

Розповсюдження брехні

"Але є телеграм. Популярні канали стабільно розповсюджують брехню. Мій номер телефону знайти не складно, я завжди відповідаю. В тому числі в соцмережах. Але ж навіщо питати, коли завдання стоїть дискредитувати. Воно ж зручно - розповсюдити фейк, отримати гроші, або бронювання. Дуже критична інфраструктура. Тільки для кого?Хтось це все пише, веде, модерує - хтось за це платить. Краще б на ЗСУ задонатили, або генератори закупили в школи і садочки. 5-й рік, а з цим досі велика біда…Пишіть, дзвоніть, питайте. Все розкажу. Не дайте себе використати і обдурити. Особливо зараз. Завелика ціна", - додала вона.

Штаб Залужного

Читайте: Залужний - лідер довіри українців, Зеленський - на другому місці

Автор: 

дезінформація (364) Залужний Валерій (805)
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Топ коментарі
+31
Це тільки початок. Пізніше Залужний брата вб'є, збагатиться на краві і виявиться вальцманом
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07.03.2026 09:43 Відповісти
+19
Зате цей гавноканал має стосунок до жОПи.
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07.03.2026 09:48 Відповісти
+18
Ось через це підкацапний Тєлєграм зелена влада закрити не дасть. Навіть попри те, що всі навідники кацапських ракет на українські міста, лікарні, школи, будинки, ферми, всі диверсанти-підривники знаходять "роботу" саме в Тєлєграмі. І щоразу - більше, оскільки зелені зробили людей бідними, обкрадаючи їх кожного дня, кожної хвилини.
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07.03.2026 09:48 Відповісти
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Це тільки початок. Пізніше Залужний брата вб'є, збагатиться на краві і виявиться вальцманом
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07.03.2026 09:43 Відповісти
ви бо ри
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07.03.2026 09:43 Відповісти
вибори,вибори-кандідати під......ри,усик-кличко2.0 на старті,.......це мабуть останні вибори в цій історії країни,бо ця країна вже просто не переживе ще одного з заявлених дегенератів,вибори без вибору....одні зашквари
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08.03.2026 08:58 Відповісти
Мене зацікавила кількість підписників цих каналів - майже 7 мільйонів, плюс ще десяток каналів їм подібних та всяких позитивних блогерів, а ще ж єдиний марафон...
Печально!
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07.03.2026 09:47 Відповісти
в'єтнам дєтка....
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07.03.2026 09:49 Відповісти
Ага,дураків війна не вибила
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07.03.2026 10:04 Відповісти
Зате цей гавноканал має стосунок до жОПи.
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07.03.2026 09:48 Відповісти
до фсб 3,14дерації має безпосереднє відношення.
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07.03.2026 10:23 Відповісти
Ось через це підкацапний Тєлєграм зелена влада закрити не дасть. Навіть попри те, що всі навідники кацапських ракет на українські міста, лікарні, школи, будинки, ферми, всі диверсанти-підривники знаходять "роботу" саме в Тєлєграмі. І щоразу - більше, оскільки зелені зробили людей бідними, обкрадаючи їх кожного дня, кожної хвилини.
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07.03.2026 09:48 Відповісти
Язиком ляпати - не телеграми закривати.
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07.03.2026 10:13 Відповісти
От і ляпають. А ракети летять, закладуи вибухають, люди гинуть і стають каліками.
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07.03.2026 10:18 Відповісти
маєш на увазі "зеленого говоруна " .котрий з 2019 року шкоди .для України і її народу наробив так само.як її роблять зовнішні вороги ???
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07.03.2026 10:26 Відповісти
чому ж не закриють? українська делегація спільно з російською на наступному етапі перемовин будуть обговорювати спільні кроки по блокуванню телеграма.
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07.03.2026 10:25 Відповісти
Звичайно. Бо зелена українська і кацапська делегації тяжіють до одного центру. Дещо вам поясню - кацапи закривають Тєлєграм для свого бидла, бо серед нього наші спецслужби на тому ж Тєлєграмі вербують таких же виконавців для диверсій ща гроші, тільки масштаби непорівнювані. В той же час їхні військоаі, силовики і думаюча еліта доступ мати буде. Тому не треба з Дурова робити великого волелюбця, а з платформи, призначеної для тих, хто вмвє фільтрувпти новини - джерело правди, оскільки я особисто впевнений, що відсотків 50 тут - абсолютена брехня, а ще 35 - маніпуляція. Прихильники Тєлєграм нагадують мені трохи наркозалежних, а трохи ігроманів, особливо на реакцію, коли у них забирають те, від чого вони залежать - істерика, психоз і скандали.
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07.03.2026 10:40 Відповісти
як ти відфільтруєш правду, якщо джерело ьуде тільки одне - телемарафон? звідки ти інфу візьмеш? в телеграмі прочитаєш? ти еліта, у якої доступ буде?
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07.03.2026 10:43 Відповісти
Я не дивлюся і ніколи не дивився телемарафон. 😊 А інформацію черпаю на платформах, які не контролюються кацапами і де за аідверту брехню банять.
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07.03.2026 10:45 Відповісти
це де такі платформи? назви хоча б одненьку
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07.03.2026 10:46 Відповісти
Цензор)
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07.03.2026 10:52 Відповісти
ще варіанти???
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08.03.2026 09:00 Відповісти
Для вас це не актуально. Ви оурім Тєлєграму нічого не сприймете. Ви справді вважаєте, що я отримую значно менше інформації, чим ви і знаходжуся у вакуумі. 😊 Але факт залишається фактом - Тєлєграм - це море брехні, маніпуляцій і шкоди для безпеки громадян через вербувпння диверсантів. Навіть у статті, чку ви тут коментуєте, йдеться про фейкові новини від фальшивого акаунту Залужного. Саме такі новини ви чомусь захищаєте і гордитеся, що є прихильником таких новин.
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07.03.2026 10:54 Відповісти
все з тобою ясно. на питання ти не відповів, гімна на вентилятор накинув.

1. назви ті міфічні платформи з яких ти черпаєш правдиву інфу.
2. де це я тут щось захищав??? цитату наведи, обісранець
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07.03.2026 10:57 Відповісти
Люблю дурнів! Вони паляться самі. 😊 У мене завжди і всюди лише один акаунт. 😊 Мені нема чого приховувати і від когось ховатися. Ти просто образив іншу людину ні за що. Це тебе так кацапи-коментатори на Тєлєграмі навчили? Щодо платформ, то новини можна читати на багатьох, навіть у ФБ на сторінках авторитетних видань навіть в оригіналі, як і коментарі відомих осіб. Фейкові ж сторінки ФБ банить. Те ж є і на ЦН, і навіть на УП і Ютубі. Одного, чого нема на цих платформах - кацапського контролю. А з тебе, зараженого кацапами що візьмеш? От зараз за образи тебе забанять і ти підеш на чорноротий Тєлєграм, де можна все - від брехні до образ по кольору шкіри, поглядах, віросповіданні, статі.
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07.03.2026 11:38 Відповісти
Нууу, я на твої пальці не претендую. Вони завжди належали тобі, як власне належать і зараз. 😊
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07.03.2026 11:57 Відповісти
😲 Доводити щооо??? І кому? Смішний ти! Психіаттр - любитель. 😁 Наступна твоя стадія - Наполєон! 😁
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07.03.2026 12:10 Відповісти
Уже одного такого кузнецова з московії, в Україні прикопали під Ровно!?!?! Тягне до могили …?.
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07.03.2026 12:08 Відповісти
оце крінжатіна. на фб нема брехні. ну все ясно. і на ютюбі.
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07.03.2026 11:56 Відповісти
прокинься, ніхто тебе не ображав, це ти почав відверту брехню писати.

ти так і не показав цитату, де я телеграм захищаю. ти брехло.
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07.03.2026 11:58 Відповісти
Ти справді зустічав скажімо на Ютубі фальшиву сторінку Залужного? 😉 І багато в тебе інформацґї про завербованих через Ютуб навідників кацапськиж ракет, чи одноразових диверсвнтів? 😁
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07.03.2026 12:13 Відповісти
а коли це залужний став блогером?
через ютюб вербують так само як і через телеграм.
я тобі відкрию дуже страшну і суперсекретну таємницю, там можна через gmail переписуватись і твою переписку ніяке сбу не прочитає. а в коментарях дуже легко знаходити таких як ти.
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07.03.2026 12:16 Відповісти
і наведи будь ласка статистику у відсотках, скільки диверсантів було через телеграм завербовано, і як сбу читає приватні переписки кацапських фсбшніків із завербованими такими як ти?
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07.03.2026 12:18 Відповісти
Ти саравді рлзумний, яащо думаєш, що я маю доступ до статистики СБУ. 😊 До речі, я не блогер, але сторінку маю. Підозрюю, що і у Порошенка сторінка є, хоча він теж не блогер. 😁
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07.03.2026 12:25 Відповісти
та я вже зрозумів, що ти нічого не знаєш, але розказуєш що тільки ти правий.

сторінка може й є, а порошенко чи залужний особисто їх контентом наповнюють? у залужного наприклад є найняті люди за бюджетний кошт(тобто за мої гроші). у пороха теж є, але він їм зі своїх платить.

і ти так і не вдповів, яким же дивом сбу читає приватні переписки людей в телеграмі? що, не задумувався над цим?
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07.03.2026 15:22 Відповісти
Ішак ще на щось сподівається! Нари біля параші - заслужене місце обкуреного ішака та його зеленої банди.
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07.03.2026 09:54 Відповісти
Типове використання зелупнями чужих бре6дів для свого заробітчанства на Українцях!! Знають, падли, що гадять…
В Сирії з таким лайном, все врегулювали вірьовкою!
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07.03.2026 10:00 Відповісти
Телеграм наше всьо!
Тільки анонімні телеграм кАнали!
Зеленський і ОП двома руками "За".

Подивимося чи буде це розганяти орденоносиця на г+г Наталя "Скабєєва" Мосейчук, та що буде говорити про це найвеличніший ку-ку-рі-ку 🐓 України.
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07.03.2026 10:06 Відповісти
Телеграм це не Т2 телебачення, де Осел захотів - прибрав всі опозиційні канали, залишив тільки марафон для бидла та квартал95, теж для бидла.
Тут, в телеграмі, так не спрацює. Перемикайся між каналами скільки хочеш, читай що хочеш, аналізуй, роби висновки.
Це і є свобода преси, яку не здатна контролювати влада.
Оце і бісить різних подоляків міндічей політтехнологів кварталу95, кловунарню, яка захопила владу.
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07.03.2026 10:23 Відповісти
медіарадниця у кожного посла є?
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07.03.2026 10:26 Відповісти
і всі ці хвейки
виробляють ухилянти
за кошти з бюджету
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07.03.2026 11:20 Відповісти
 
 