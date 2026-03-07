Телеграм- канал "Штаб Залужного" ніякого стосунку до Залужного не має і поширює фейки, - медіарадниця Тороп

У мережі поширюють фейковий телеграм-канал, який нібито пов’язаний із колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Насправді він не має жодного стосунку до нього, а інформація там є неправдивою.

Про це повідомила медіарадниця Залужного Оксана Тороп у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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"Поважні ЗМІ мене не раз питали, що це за канал "Штаб Залужного" і чи він справжній. Я всім відповідаю: "Ні. Це фейк. Ніякого стосунку до Залужного цей канал не має". І поважні ЗМІ ці фейки не розповсюджують", - йдеться у повідомленні.

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Розповсюдження брехні

"Але є телеграм. Популярні канали стабільно розповсюджують брехню. Мій номер телефону знайти не складно, я завжди відповідаю. В тому числі в соцмережах. Але ж навіщо питати, коли завдання стоїть дискредитувати. Воно ж зручно - розповсюдити фейк, отримати гроші, або бронювання. Дуже критична інфраструктура. Тільки для кого?Хтось це все пише, веде, модерує - хтось за це платить. Краще б на ЗСУ задонатили, або генератори закупили в школи і садочки. 5-й рік, а з цим досі велика біда…Пишіть, дзвоніть, питайте. Все розкажу. Не дайте себе використати і обдурити. Особливо зараз. Завелика ціна", - додала вона.

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