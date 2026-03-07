Телеграм- канал "Штаб Залужного" ніякого стосунку до Залужного не має і поширює фейки, - медіарадниця Тороп
У мережі поширюють фейковий телеграм-канал, який нібито пов’язаний із колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Насправді він не має жодного стосунку до нього, а інформація там є неправдивою.
Про це повідомила медіарадниця Залужного Оксана Тороп у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
"Поважні ЗМІ мене не раз питали, що це за канал "Штаб Залужного" і чи він справжній. Я всім відповідаю: "Ні. Це фейк. Ніякого стосунку до Залужного цей канал не має". І поважні ЗМІ ці фейки не розповсюджують", - йдеться у повідомленні.
Розповсюдження брехні
"Але є телеграм. Популярні канали стабільно розповсюджують брехню. Мій номер телефону знайти не складно, я завжди відповідаю. В тому числі в соцмережах. Але ж навіщо питати, коли завдання стоїть дискредитувати. Воно ж зручно - розповсюдити фейк, отримати гроші, або бронювання. Дуже критична інфраструктура. Тільки для кого?Хтось це все пише, веде, модерує - хтось за це платить. Краще б на ЗСУ задонатили, або генератори закупили в школи і садочки. 5-й рік, а з цим досі велика біда…Пишіть, дзвоніть, питайте. Все розкажу. Не дайте себе використати і обдурити. Особливо зараз. Завелика ціна", - додала вона.
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Печально!
1. назви ті міфічні платформи з яких ти черпаєш правдиву інфу.
2. де це я тут щось захищав??? цитату наведи, обісранець
ти так і не показав цитату, де я телеграм захищаю. ти брехло.
через ютюб вербують так само як і через телеграм.
я тобі відкрию дуже страшну і суперсекретну таємницю, там можна через gmail переписуватись і твою переписку ніяке сбу не прочитає. а в коментарях дуже легко знаходити таких як ти.
сторінка може й є, а порошенко чи залужний особисто їх контентом наповнюють? у залужного наприклад є найняті люди за бюджетний кошт(тобто за мої гроші). у пороха теж є, але він їм зі своїх платить.
і ти так і не вдповів, яким же дивом сбу читає приватні переписки людей в телеграмі? що, не задумувався над цим?
В Сирії з таким лайном, все врегулювали вірьовкою!
Тільки анонімні телеграм кАнали!
Зеленський і ОП двома руками "За".
Подивимося чи буде це розганяти орденоносиця на г+г Наталя "Скабєєва" Мосейчук, та що буде говорити про це найвеличніший ку-ку-рі-ку 🐓 України.
Тут, в телеграмі, так не спрацює. Перемикайся між каналами скільки хочеш, читай що хочеш, аналізуй, роби висновки.
Це і є свобода преси, яку не здатна контролювати влада.
Оце і бісить різних подоляків міндічей політтехнологів кварталу95, кловунарню, яка захопила владу.
виробляють ухилянти
за кошти з бюджету