Україна та Велика Британія запустили роботу спільної комісії з питань культури, - Залужний

Україна та Велика Британія запустили активну роботу спільної комісії з питань культури.

Про це повідомив посол Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За його словами, це стало результатом угоди між Україною та Великою Британією про 100-річне партнерство.

"З вторгненням Росії значення культури для української дипломатії не просто змінилося, а кардинально зросло. Адже ціль РФ у цій війні - знищення української ідентичності, включно з її культурою. Тому культурна дипломатія для України має не лише традиційне значення, а й відіграє стратегічну роль для міжнародної підтримки, протидії дезінформації та, зрештою, збереження національної ідентичності", - пояснив Залужний.

За словами дипломата, культурна дипломатія сьогодні критично важлива для формування ставлення світової спільноти до України.

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"Українські культурні інституції мають постійно вести інформаційну роботу, пояснюючи партнерам, що російська культура використовується як інструмент пропаганди і тому потребує критичної переоцінки. Таку дипломатію потрібно зробити частиною державної стратегії безпеки й надати їй усі реальні можливості, включно з фінансовими.

Вже зараз необхідно розглянути можливості цифрової культурної дипломатії, включаючи використання соцмереж, віртуальних архівів, мультимедійних платформ та штучного інтелекту для просування української культури. Так культура та креативні індустрії стануть дієвим інструментом не тільки для позитивного іміджу України, а й для збереження міжнародної підтримки, ефективної боротьби з дезінформацією та, врешті-решт, перемоги у найстрашнішій війні XXI ст.", - додав він.

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