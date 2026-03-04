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Новини Співпраця України та Великої Британії
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Україна та Велика Британія запустили роботу спільної комісії з питань культури, - Залужний

Україна та Велика Британія співпрацюватимуть у питаннях культури

Україна та Велика Британія запустили активну роботу спільної комісії з питань культури.

Про це повідомив посол Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За його словами, це стало результатом угоди між Україною та Великою Британією про 100-річне партнерство.

"З вторгненням Росії значення культури для української дипломатії не просто змінилося, а кардинально зросло. Адже ціль РФ у цій війні - знищення української ідентичності, включно з її культурою. Тому культурна дипломатія для України має не лише традиційне значення, а й відіграє стратегічну роль для міжнародної підтримки, протидії дезінформації та, зрештою, збереження національної ідентичності", - пояснив Залужний.

За словами дипломата, культурна дипломатія сьогодні критично важлива для формування ставлення світової спільноти до України.

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"Українські культурні інституції мають постійно вести інформаційну роботу, пояснюючи партнерам, що російська культура використовується як інструмент пропаганди і тому потребує критичної переоцінки. Таку дипломатію потрібно зробити частиною державної стратегії безпеки й надати їй усі реальні можливості, включно з фінансовими.

Вже зараз необхідно розглянути можливості цифрової культурної дипломатії, включаючи використання соцмереж, віртуальних архівів, мультимедійних платформ та штучного інтелекту для просування української культури. Так культура та креативні індустрії стануть дієвим інструментом не тільки для позитивного іміджу України, а й для збереження міжнародної підтримки, ефективної боротьби з дезінформацією та, врешті-решт, перемоги у найстрашнішій війні XXI ст.", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший український оборонний завод розпочав роботу у Великій Британії, - Залужний. ФОТОрепортаж

Автор: 

Велика Британія (5972) культура (463) Залужний Валерій (804)
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Топ коментарі
+7
нє-нє, зараз будуть висьори, шо замість війни Генерал хєрньою мається
цілком очікувано, як і "сам звільнився", "втік", "дисретація у підрахуя", "здав Чонгар" та далі за списком
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04.03.2026 11:48 Відповісти
+4
Руснява культур-мультур це жалюгідна калька з західної (за дуже-дуже рідким виключенням).
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04.03.2026 11:50 Відповісти
+4
А ця влада точно українська?
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04.03.2026 14:58 Відповісти
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Культура у ВБ покраще руснявої буде.
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04.03.2026 11:45 Відповісти
нє-нє, зараз будуть висьори, шо замість війни Генерал хєрньою мається
цілком очікувано, як і "сам звільнився", "втік", "дисретація у підрахуя", "здав Чонгар" та далі за списком
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04.03.2026 11:48 Відповісти
Руснява культур-мультур це жалюгідна калька з західної (за дуже-дуже рідким виключенням).
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04.03.2026 11:50 Відповісти
І виключення ті були дві росії тому.
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04.03.2026 11:51 Відповісти
Виключенням є російські матюки, які нам нав'язують для знищення української культури.
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04.03.2026 12:02 Відповісти
А хто тобі нав'язує російські матюки? Невже ФСБ через Телеграм?
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04.03.2026 12:13 Відповісти
Тебе матюкатися російськими матюками батьки навчили?
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04.03.2026 12:48 Відповісти
треба працювати в напрямку відміни віз...
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04.03.2026 11:46 Відповісти
Правильно, ******* москалей надо культурно...
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04.03.2026 11:55 Відповісти
Шалом, шлімазл. Мені завжди подобалися твої корчі. Так що не зупиняйся.
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04.03.2026 12:14 Відповісти
це перемога. якраз Британська культурка зараз переживає ісламський ренесанс.
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04.03.2026 12:09 Відповісти
"ренесанс" у них там на вулицях. Культурну масу це поки що зачепило мало.
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04.03.2026 12:22 Відповісти
А КОЛИ УКРАЇНСЬКА ВЛАДА ПОВЕРНЕТЬСЯ (хоча б боком) ДО УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ?
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04.03.2026 12:37 Відповісти
А ця влада точно українська?
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04.03.2026 14:58 Відповісти
Пусть найдут золото Полуботка.
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04.03.2026 12:41 Відповісти
 
 