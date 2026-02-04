Залужний провів зустріч із главою МЗС Великої Британії Купер: обговорили безпеку та справедливий мир

Валерій Залужний провів зустріч із Держсекретаркою у закордонних справах Великої Британії Іветт Купер.

Про це посол України повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ще раз підтвердили стратегічний характер відносин і постійний розвиток взаємодії між нашими країнами. Розмова відбулася на тлі постійних російських обстрілів енергетичної інфраструктури України.

Тож це була нагода донести інформацію про виклики, перед якими сьогодні стоїть наша країна, та підкреслити роль міжнародної солідарності для стійкості критичної інфраструктури. Підтримка наших партнерів залишається життєво важливою для енергетики України в цю надважку зиму", - йдеться в повідомленні.

Залужний та Кіпер також обговорили безпекову ситуацію, перспективи справедливого миру між Україною та РФ та подальшу координацію з міжнародними союзниками для зміцнення обороноздатності України.

